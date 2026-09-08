Giovedì 10 settembre il ricordo delle vittime dell’alluvione

Ritrovo alle 19.30 in via di Popogna. Alle 20 la fiaccolata fino a via Fortunato Garzelli, poi la commemorazione e il concerto “Oltre la Tempesta: Musica per Livorno”. In programma anche la Messa a Collinaia e un appuntamento a Villa Cristina

Giovedì 10 settembre la città di Livorno ricorderà le vittime della terribile alluvione del 2017 avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 settembre. La commemorazione in ricordo delle vittime dell’alluvione si svolgerà a partire dalle ore 20.00, con ritrovo alle 19,30.

La cerimonia sarà così articolata:

ore 19.30 – ritrovo in Via di Popogna angolo via dello Stillo;

ore 20.00 – inizio cerimonia, accensione torce e partenza fiaccolata.

Percorso: Via di Popogna – Via Collinet – Via Fortunato Garzelli.

Alle ore 20.30 arrivo in Via Fortunato Garzelli (angolo via Filippo Corridi), a seguire commemorazione delle vittime.

Concerto

Alle ore 21.00, si svolgerà il Concerto in memoria delle vittime dell’alluvione dal titolo “Oltre la Tempesta: Musica per Livorno”. Si esibirà il Quartetto d’archi dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. A cura della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. Sempre nella giornata di giovedì 10 settembre 2026 alle ore 18.00 si terrà la Messa alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Collinaia. Si ricorda che domenica 13 settembre 2026 a partire dalle ore 12.00 a Villa Cristina (Località Corbolone – Valle Benedetta) si svolgerà l’iniziativa dal titolo “L’alluvione del 2017: la memoria”, a cura di Base Scout Villa Cristina, Associazione Valle Benedetta, Parrocchia Abbaziale di Valle Benedetta e con il Patrocinio del Comune di Livorno.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni giovedì 10 settembre è previsto:

1) dalle ore 16.00 fino al termine dell’evento, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Filippo Corridi nello slargo delimitato dalle intersezioni con via Fortunato Garzelli ed in via di Collinaia nello slargo adiacente via di Popogna.

2) a partire dalle ore 19.30 per il tempo strettamente necessario al passaggio della fiaccolata, l’istituzione del divieto di transito veicolare in via di Popogna nel tratto compreso tra via di Collinaia e via Grotta delle Fate, in via Grotta delle Fate nel tratto compreso tra via di Popogna e via Collinett, in via Collinett nel tratto compreso tra via Grotta delle Fate e via Fortunato Garzelli, in via Fortunato Garzelli nel tratto compreso tra via Collinett e via Filippo Corridi, in via Filippo Corridi nello slargo delimitato dalle intersezioni con via Fortunato Garzelli.

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