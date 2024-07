Giuliano: “Grazie a tutti per l’affetto. La bottega era la sua vita”

Foto concessa dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Se non passava almeno una volta al giorno era come se gli mancasse qualcosa. Era un po' schivo, sì, ma se c’era bisogno era il primo a correre”. E poi un dolce pensiero, pensando al soprannome Gagarin: "Babbo è andato nello spazio". Oggi alle 15,30 il funerale alla camera mortuaria dell'ospedale

“Ringraziamo tutti coloro che gli hanno voluto bene e che hanno avuto un pensiero per lui in queste ore”. A parlare a nome della famiglia è Giuliano, fratello di Roberto, i figli del tortaio Salvatore Chiappa, soprannominato molti anni fa Gagarin per la somiglianza con l’astronauta russo, scomparso all’età di 77 anni e ricordato dai tortai di Cna come colui che con la sua bottega in via del Cardinale ha fatto la storia del 5e5 e della torta di ceci a Livorno e non solo. “È andato nello spazio” prosegue con un pensiero dolce Giuliano, che ringraziamo per la disponibilità. “Se mi sorprendono i migliaia di commenti? Fino ad un certo punto ad essere sincero nel senso che babbo era, sì, un po’ burbero e schivo ma se c’era bisogno era il primo a correre”. “Fino ad aprile era qui – prosegue il figlio – passava principalmente la mattina. Se non passava di bottega almeno una volta al giorno era come se gli mancasse qualcosa, come a noi della famiglia del resto, e a seconda di come si sentiva dava anche una mano”. Per Salvatore, insomma, la bottega era la sua vita. Ma amava molto anche lo stare all’aria aperta: “Passava dagli amici del bar di Nugola, da Aurelio al Cisternino: due chiacchiere qui, due chiacchiere là”. Oggi alle 15,30 il funerale alla camera mortuaria dell’ospedale. “Riapriremo il prima possibile – conclude Giuliano – perché per noi e per mamma la bottega rappresenta anche uno scacciapensieri. Tutto passa come canta Guccini nella sua Un altro giorno è andato”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©