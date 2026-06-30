Gli ex voto lasciano il Santuario per il restauro della galleria

Foto e articolo tratti da www.lasettimanalivorno.it

La Diocesi, in collaborazione con la Soprintendenza, ha avviato il progetto di recupero. Gli ex voto saranno catalogati e messi in sicurezza prima di tornare nella galleria restaurata

In questi giorni, con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, la Diocesi di Livorno ha dato avvio al progetto per il restauro della Galleria degli ex-voto al Santuario di Montenero. Sono in corso i saggi sulle pareti che saranno interessate dal risanamento conservativo, nei giorni scorsi è stata conclusa la numerazione della straordinaria raccolta dei dipinti votivi. Ogni singolo pezzo di questa straordinaria raccolta è stato numerato. Nei prossimi giorni, inizierà la parte più bella e gratificante del lavoro: la schedatura scientifica del materiale, a cui seguirà la fase di ricovero, in attesa del restauro della galleria dove saranno nuovamente appesi. Un’impresa impegnativa che vedrà impegnati tecnici e storici e per un po’ di tempo nasconderà alla vista del pubblico questi preziosi manufatti. Si tratta di un’operazione culturale importantissima. Questo immenso patrimonio devozionale, tra i più ricchi e significativi di tutta la Toscana, merita di essere studiato e catalogato per rivelarci informazioni dettagliate sulla storia, la fede e il costume della nostra comunità nel corso del tempo. Proteggere la memoria significa dare un futuro alle nostre radici.

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