“Grazie alla polizia municipale per aver trovato la mia cornice”

Protagonista del clamoroso ritrovamento la professoressa in pensione Daria Razzani, ancora incredula, moglie di Pardo Fornaciari

Capita anche questo. Dopo il portafoglio perso e ritrovato in un’ora grazie a Facebook, capita che la professoressa in pensione di italiano e latino all’Enriques Daria Razzani, che ringraziamo per la disponibilità, moglie del noto professore in pensione Pardo Fornaciari, ritrovi il 5 febbraio grazie alla polizia municipale la cornice smarrita giovedì 30 gennaio in piazza Grande. Che era stata ritrovata e come la signora Razzani lo ha scoperto causalmente quando, tornando ad acquistare un altro oggetto complementare al primo nello stesso negozio, le è stato spiegato che erano stati gli agenti della municipale a riportarlo dopo aver letto il nome sulla busta. Il negoziante, a quel punto, non avendo a disposizione alcun elemento per risalire al cliente che lo aveva acquistato lo ha conservato sperando nel suo ritorno e così è stato il 5 febbraio. “Non vi dico la sorpresa di mia moglie appresa la storia – aggiunge Pardo – Quel giorno era ritornata indietro a cercare la busta dandola poi per persa. Invece ringraziamo l’oreficeria Forti per essersi resa disponibile a custodire il nostro acquisto, naturalmente i solerti vigili urbani per il ritrovamento e i livornesi”. E sui livornesi, una riflessione alla Pardo: “Non riconosco più Livorno direbbe lo scrittore Carlo “Collodi” Lorenzini leggendo questa storia. Lui che nel suo “Un romanzo a vapore da Firenze a Livorno”, nel capitolo dedicato alla stazione di Livorno descriveva i livornesi in un passaggio come “uomini con nozioni non troppo esatte sulla forza dei pronomi mio e tuo […]“.

