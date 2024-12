“Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno dedicato un pensiero”

Qualcosa come 1.000 like e oltre 260 commenti, praticamente tutti di apprezzamento. La scelta del sindaco Salvetti di puntare su Angela Rafanelli, livornese, 46 anni, come neo assessora alla cultura ha messo d'accordo un po' tutti e lei la diretta interessata, che ringraziamo per la disponibilità, commenta: "Sono qui per ascoltare e costruire insieme. Grazie!"

Qualcosa come 1.000 like e oltre 260 commenti, praticamente tutti di apprezzamento: “Ottima scelta”, “Grande Angela”, “Benvenuta”. Insomma la scelta del sindaco Salvetti di puntare su Angela Rafanelli, livornese, 46 anni, conduttrice/autrice televisiva e conduttrice radiofonica, come neo assessora alla cultura, ha messo d’accordo un po’ tutti e lei la diretta interessata, che ringraziamo per la disponibilità, invitata a commentare commenta così: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto dedicarmi un pensiero in occasione della mia nomina, sia con apprezzamenti che con osservazioni critiche. Ogni contributo è uno stimolo a lavorare con responsabilità e dedizione per la nostra comunità. Sono qui per ascoltare e costruire insieme. Grazie!”. L’assessora Rafanelli sarà in carica dal 1 gennaio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©