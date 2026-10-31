“Grazie per aver aiutato nostro figlio”

Francesco e Cristina chiedono a chi si riconoscesse nel racconto di contattare la redazione di QuiLivorno.it: “Il tuo senso civico è stato importante. Vorremmo ringraziarti personalmente”

Un appello per ritrovare una persona che, con il suo senso civico, ha fatto la differenza in un momento concitato. A lanciarlo sono Francesco e Cristina, genitori di un ragazzo che mercoledì 29 ottobre, intorno alle 7.50, è rimasto coinvolto in un incidente mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza della Repubblica, all’incrocio con via Grande, mentre si stava recando a scuola. “Un uomo presente sul posto – spiega la famiglia del giovane – ha invitato l’automobilista coinvolto a fermarsi e a prestare soccorso. Grazie al suo intervento è stato poi possibile chiamare i soccorsi”. Nella concitazione e nella paura del momento, i genitori non sono riusciti a chiedere il nome di quell’uomo e a ringraziarlo personalmente. Da qui l’appello attraverso QuiLivorno.it: “Il suo gesto è stato importantissimo. Vorremmo ringraziarlo personalmente”. Francesco e Cristina chiedono a chi si riconoscesse nel racconto di contattare la redazione di QuiLivorno.it che farà da tramite per metterli in contatto con lui.

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