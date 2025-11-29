Guarnieri e Iacoponi portano Livorno in Europa con “Imago”

La consigliera livornese e il collega di Castagneto Carducci tra i sei toscani ammessi al programma internazionale ANCI: un percorso di 120 ore tra Rotterdam, Parigi, Barcellona e Roma per formare la nuova classe dirigente europea

C’è anche un pezzo di provincia di Livorno, con Giulia Guarnieri e Michele Iacoponi, tra i sei giovani amministratori toscani selezionati per la seconda edizione del Corso Internazionale Imago, promosso da ANCI attraverso la scuola pubblica. Un percorso formativo di profilo – 120 ore tra tre Paesi europei – cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato con la collaborazione di Erasmus University Rotterdam, SciencesPo Parise e UPC Barcelona.

La prima tappa si apre a Rotterdam, dal 27 al 29 novembre, all’IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies. È qui che i partecipanti iniziano un viaggio nelle migliori pratiche di governance locale, tra confronto internazionale, studio e un entusiasmo condiviso che unisce amministratori da tutta Italia.

Gli amministratori che hanno passato la selezione ci saranno anche due giovanissimi della provincia di Livorno che porteranno la voce, l’impegno e l’energia della Costa:

Giulia Guarnieri, Consigliera Comunale a Livorno

Consigliera Comunale a Livorno Michele Iacoponi, Consigliere Comunale a Castagneto Carducci

Per entrambi questa selezione rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto nei rispettivi territori, ma anche un’occasione concreta per crescere, confrontarsi con le eccellenze europee e riportare sul territorio nuove idee, nuove competenze e nuove prospettive.

Accanto a loro, completano la delegazione toscana altri quattro giovani amministratori, costituendo una delegazione di sei toscani su 35 partecipanti complessivi.

Il percorso continuerà poi a Parigi, Barcellona e Roma, seguendo un filo rosso fatto di tante tematiche tra le quali strategia urbana, infrastrutture e innovazione amministrativa, fino alla presentazione finale dei project work a giugno 2026.

