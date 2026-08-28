Guasticce ospita il primo Memorial Francesco Figaro
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Sabato 29 e domenica 30 agosto al campo Ido Bosco/I Fondi il torneo organizzato dal Guasticce Calcio insieme alla famiglia per ritrovarsi e mantenere vivo il ricordo di Francesco
Sabato 29 e domenica 30 agosto il campo “Ido Bosco/I Fondi” di Guasticce ospiterà il primo Memorial Francesco Figaro. L’iniziativa è organizzata dal Guasticce Calcio insieme alla famiglia Figaro. Il programma prevede la partecipazione di quattro squadre: Guasticce, Livorno 9, Tancredi Rosignano ed Ex Armando Picchi. Le semifinali sono in calendario domani: alle 18 Tancredi Rosignano-Livorno 9 e alle 20 Guasticce-Ex Armando Picchi. Domenica, invece, spazio alle finali: alle 18 la sfida per il terzo posto e alle 20 la finalissima. L’ingresso sarà gratuito e gli organizzatori si aspettano una presenza significativa di amici e conoscenti di Francesco. Sarà una sorta di abbraccio collettivo con il pallone a fare da filo conduttore di una giornata che vuole unire sport, amicizia e memoria.
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