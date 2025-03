Guercio nuovo presidente del Consorzio Buontalenti, Toschi saluta

Giovanni Guercio, già vice presidente, è il nuovo presidente del Consorzio Buontalenti. Subentra a Simone Toschi che lascia anche la carica di presidente del Ccn Modi. Parlando del Consorzio Buontalenti, Toschi spiega: “Dopo averlo fatto nascere e camminare nel corso di 20 anni e 2 mesi era arrivato il momento di fare un passo indietro nonostante le tante richieste che mi sono arrivate in cui mi si chiedeva di ripensarci. Più persone assumono questo ruolo più persone si possono rendere conto dell’impegno che c’è dietro. Ecco, io pago forse un po’ di stanchezza. Ringrazio la Confesercenti e il direttore Alessandro Ciapini, che con me sono stati i fondatori di questo Consorzio, gli assessori Mirabelli e Garufo e il sindaco Salvetti che si è sempre preso a cuore questo momento per noi storico di passaggio al nuovo mercato che verrà. Ringrazio inoltre i miei otto compagni e consiglieri del Consorzio che mi hanno supportato e supportato, ringrazio la famiglia, i miei dipendenti che mi hanno sempre lasciato libero per le varie riunioni e auguro al nuovo presidente di procedere con tutti gli obiettivi”.

