“Ha donato al mondo il Mare dei Ricordi”. Premiato Mario Bartoli

La consegna della targa è avvenuta nell'ambito del 6° Memorial Riccardo Cioni inserito nel programma di Effetto Venezia

Un riconoscimento carico di emozione per un progetto che, in pochi anni, è riuscito a entrare nel cuore di centinaia di persone. Nell’ambito di Effetto Venezia, durante il 6° Memorial Riccardo Cioni, è stata consegnata a Mario Bartoli una targa dedicata al suo straordinario impegno nella realizzazione del Mare dei Ricordi, lo specchio d’acqua davanti alla Scalinata di Antignano che dal giugno 2020 rende omaggio a chi non c’è più attraverso una memoria destinata a restare nel tempo. Sulla targa, consegnata dall’associazione Deejay Full Time – Riccardo Cioni Golden Memories, è inciso un messaggio che racchiude il significato più profondo dell’opera: “A Mario Bartoli per aver donato al mondo un’opera senza eguali, dove la memoria diventa pietra e ogni nome continua a parlare al cuore. Con il Tuo ingegno e la Tua umanità hai creato un luogo unico al mondo, testimonianza eterna di Amore, rispetto e memoria per coloro che non sono più con noi. Con profonda gratitudine e ammirazione”. Il premio rappresenta un ulteriore attestato di stima nei confronti di Bartoli, da sempre impegnato nel sociale e protagonista di numerose iniziative dedicate all’inclusione e alla solidarietà. Un riconoscimento che, nel prestigioso palcoscenico di Effetto Venezia, assume un significato ancora più speciale.

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