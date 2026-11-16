Hashish e coltello nel sottosella di uno scooter rubato

La Polizia Locale ha trovato 18 involucri di hashish per quasi 140 grammi e un coltello con lama di 18 centimetri. Il motociclo è stato restituito

Durante l’espletamento del normale servizio, personale del Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia Municipale ha individuato in via Sant’Andrea un motociclo che risultava rubato. Ispezionando il mezzo, gli agenti hanno percepito odore di sostanza stupefacente. Aperto il vano sottosella, vi hanno trovato 18 involucri di hashish per un peso complessivo di quasi 140 grammi, ed un coltello tipo “mannaia” con una lama di 18 centimetri. Coltello e sostanza stupefacente sono stati sequestrati ed il mezzo restituito al legittimo proprietario. Questo episodio testimonia come la Polizia Locale controlli in maniera capillare il territorio, svolgendo con attenzione il servizio di prevenzione e repressione degli illeciti anche di natura penale, a salvaguardia della sicurezza urbana.

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