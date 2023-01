“Ho letto l’articolo, sono io l’automobilista del bancomat”

Nella foto lo scontrino relativo al rifornimento fatto inavvertitamente da Nichol al Q8 con il bancomat di Alberto

A neanche 24 ore di distanza dalla pubblicazione dell'articolo "Mette il pieno con il bancomat di un automobilista, ora lo cerca per risarcirlo" l'automobilista che Nichol, attraverso QuiLivorno.it, stava cercando per rimborsarlo dei 60 € ha inviato una mail alla nostra redazione riconoscendosi nella descrizione

“Sono Alberto e leggendo il vostro giornale mi sono riconosciuto nella descrizione del ragazzo che si trovava al Q8 sul viale Petrarca”. La mail è arrivata alla nostra redazione la mattina del 13 gennaio, a neanche 24 ore di distanza dalla pubblicazione dell’articolo Mette il pieno con il bancomat di un automobilista, ora lo cerca per risarcirlo e in pratica a inviarla è stato l’automobilista che Nichol, attraverso QuiLivorno.it, stava cercando per rimborsarlo dei 60 € spesi inavvertitamente per fare il pieno con il bancomat di Alberto. Albero spiega: “Non sono riuscito a fare benzina perché dopo aver inserito la carta ho alzato la pompa, senza prima premere il numero al totem che di fatto avrebbe attivato il rifornimento. Ringrazio Nichol per il gesto. Non è da tutti”. QuiLivorno.it è riuscito dunque nella “impresa” di rintracciare l’automobilista.

