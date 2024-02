“Ho salvato babbo, in pochi minuti una scena da film”

Federico, che ringraziamo per la disponibilità

“Quando sono arrivato io a casa il fumo iniziava ad uscire dalle finestre del condominio. Pochi minuti dopo è diventata una scena da film”. A parlare è Federico, che ringraziamo per la disponibilità, residente insieme al padre Stefano nell’appartamento al 1 piano accanto a quello dal quale è divampato l’incendio di stanotte in via Città del Vaticano che ha causato il decesso della persona che abitava al piano di sopra (il cordoglio dell’amministrazione comunale). Quando lo incontriamo, poco dopo le 12 di oggi, salendo le scale del palazzo che portano al pianerottolo l’odore di fumo si avverte ancora. “Fino alle 4-4.30 qui non si respirava” racconta Federico che è riuscito a salvare il padre: “Quando sono rientrato poco dopo mezzanotte mi è venuta incontro la donna che abita nell’appartamento accanto al mio dicendomi: “Aiuto, aiuto sta bruciando la casa”. Sono riuscito a salire le scale, per fortuna erano ancora agibili. Ho aperto la porta e sono corso in camera da letto svegliando babbo. Probabilmente la donna aveva già provato a bussare (il campanello era fuori uso a causa del guasto elettrico nel quartiere, ndr) ma babbo stava dormendo e non ha sentito”. Federico e Stefano sono quindi scesi in strada mettendosi in salvo. “Non voglio pensare cosa sarebbe potuto accadere a babbo se fossi rincasato mezz’ora più tardi anziché poco dopo mezzanotte”. In strada, Federico ha notato i condomini al secondo e terzo piano affacciati al terrazzo e ha iniziato a dialogarci: “Ho cercato di tranquillizzarli come potevo dicendo loro che i soccorsi stavano arrivando e che, per quello che potevo vedere io da giù, le fiamme non erano ancora alte. Tuttavia erano bloccati in casa perché nel frattempo il condominio è stato invaso da un muro di fumo. Alla fine sono stati salvati con i vigili del fuoco che li hanno fatti salire sulla scala. Mi dispiace per quanto accaduto alla persona”.

