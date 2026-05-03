I Bagni Lido ricordano Enrico: “Addio Spagnolito”

Foto inviate dai Bagni Lido che ringraziamo per la disponibilità

Volto amatissimo della città e punto di riferimento dei Bagni Lido, dove da più di 15 anni contribuiva all'organizzazione di eventi, lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e tifosi. Il ricordo commosso di Nicola Ganni: "Ho perso un grande amico. Stiamo cercando di organizzare una raccolta fondi e l’ultimo saluto come sarebbe piaciuto a lui"

Con parole semplici ma cariche di amore la moglie Michela, che ringraziamo per la disponibilità, ha annunciato ieri pomeriggio la scomparsa del marito: “Enrico ci ha salutato”. Un addio che lascia un vuoto enorme non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità che lo conosceva e gli voleva bene. Enrico Spagnoli se n’è andato sabato 2 maggio a 51 anni dopo aver combattuto tra la vita e la morte. Storico tifoso della Pallacanestro Livorno e grande appassionato anche della squadra di calcio, nelle scorse settimane le curve e i tifosi si erano uniti in un unico coro con lo striscione “Forza Enrico”, dimostrando quanto fosse radicato nel cuore della gente. Chi lo conosceva lo descrive come una persona buona, genuina, impossibile da non amare. Tra i luoghi che più raccontano la sua vita ci sono i Bagni Lido, dove per tutti era semplicemente “Spagnolito”. A ricordarlo, oggi 3 maggio, è Nicola Ganni, direttore dello stabilimento, che ringraziamo per la disponibilità, con parole cariche di emozione: “Ho perso molto più di un collaboratore: ho perso un grande amico. Da più di 15 anni organizzavamo gli eventi insieme: io e lui assieme a tanti altri. Faceva parte della famiglia dei Lido. Tre sue grandi passioni erano la musica, la PL e l’Us Livorno 1915. Ci mancherà tantissimo. Stiamo organizzando una raccolta fondi a favore della famiglia attraverso il suo grande amico Davide che lo conosceva da più di 40 anni. Inoltre stiamo cercando di organizzare qualcosa per dargli l’ultimo saluto come sarebbe piaciuto a lui. I Bagni Lido hanno perso un punto di riferimento. Non saranno più le stesse estati senza il nostro Enrico, detto Spagnolito”.

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