I Dai e Dai ai fan in diretta Instagram: “Pechino Express? Un sogno”

Immagine tratta dalla diretta Instagram idaiedai_reazioneacatena

Simone Costagliola, Simone Mariottini e Marco Voir: "Il nome dai e dai? All'inizio avevamo pensato a I ripassati oppure Le pine verdi. Il futuro? Se ci richiamano a Reazione a catena ci torniamo volentieri. Pechino Express? Un sogno. A Livorno ci riconoscono e ci fermano in strada"

I Dai e Dai Simone Costagliola, Simone Mariottini e Marco Voir, vincitori della sfida dei campioni 2024 (e 2023) di Reazione a catena, in diretta Instagram stasera: “Siamo qui per ringraziare – esordiscono – Ringraziamo anzitutto per il seguito avuto l’anno scorso. Siamo stati campioni per 28 puntate e il nostro timore era che ad un certo punto sarebbero arrivati l’odio e la stanchezza di vederci in tv. Per questa edizione abbiamo pensato un po’ la stessa cosa nei nostri confronti: ancora loro, ci offenderanno. E invece abbiamo ricevuto tanti altri messaggi bellissimi anche sul piano emotivo e affettivo. Per noi è stupore e meraviglia”. Dopo questa bella premessa, sono iniziate le domande e le curiosità mentre un utente rivela: “Ho interrotto la partita di Sinner per vedere voi”. La prima domanda è sul perché Dai e dai: “Perché avevamo provato a giocare nel 2021 ma non andò bene, abbiamo ritentato e… dai e dai… alla fine ci hanno preso”. Tuttavia, svelano che il nome Dai e dai non è stata la prima idea: “Avevamo pensato a I ripassati oppure a Le pine verdi. Sempre per il discorso che avevamo giocato nel 2021. Poi alla fine, in accordo anche con l’autore, siamo finiti su questo: chiaro, coinciso e riconoscibile”. “Litigi? L’unica volta durante gli allenamenti di Reazione a catena sulla definizione di dehor. Quante ore di allenamento? Una media di 2 ore a settimana”. E ancora: “Ci siamo conosciuti frequentando l’oratorio e noi tre siamo solo una parte di un gruppo più ampio”. Poi ad un tratto mostrano la coppa. Anzi le coppe. “Ne abbiamo due, ne manca una – dicono riferendosi al fatto che loro sono in tre – Iscriveteci ad un’altra competizione e vedremo di portare a casa anche la terza” scherzano. Il trio si scioglierà o li rivedremo di nuovo in tv? Chissà. E nel caso, dove? Domandano. Risposta del trio: “Se ci richiamano a Reazione a catena ci torniamo volentieri. Pechino Express? Magari. Un sogno”. “Cosa ci ha insegnato questa esperienza? Coraggio e perseveranza”. E la diretta Instagram sta continuando. Vi invitiamo a seguirla se volete

