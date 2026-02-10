I fidanzati a Montenero con il vescovo

Sabato 14 febbraio alle 18.00, nel giorno dedicato a San Valentino, un appuntamento significativo che unisce l’amore umano alla dimensione della fede, vissuto insieme a monsignor Giusti

Sabato 14 febbraio, nel giorno dedicato a San Valentino, il Santuario di Montenero ospiterà un momento speciale pensato per tutte le coppie di fidanzati della diocesi. Un appuntamento significativo che unisce l’amore umano alla dimensione della fede, vissuto insieme al Vescovo. L’incontro, promosso dalla Diocesi di Livorno – Ufficio di Pastorale Familiare, inizierà alle ore 18.00 con il ritrovo dei partecipanti. Alle ore 18.15 seguirà la Santa Messa, cuore dell’evento, durante la quale i fidanzati saranno accompagnati nella preghiera e nella riflessione sul senso profondo del loro cammino insieme. Il titolo dell’iniziativa, “I fidanzati a Montenero con il Vescovo”, richiama il desiderio di offrire alle coppie uno spazio di ascolto, condivisione e affidamento, nel contesto suggestivo e spirituale del Santuario. A fare da filo conduttore dell’incontro sarà la Parola del Vangelo: “per dare compimento” (Mt 5,17), un invito a vivere l’amore come vocazione, responsabilità e dono reciproco. Un’occasione preziosa per fermarsi, pregare e rinnovare il proprio “sì” nel cammino verso il matrimonio, lasciandosi guidare dalla fede e dalla presenza della Chiesa accanto alle giovani coppie.

Condividi:

Riproduzione riservata ©