I pattini di Tirrenia in mare per Fabrizio: Livorno e Pisa si stringono al bagnino eroe

Alle 10.30 i soccorritori dei due litorali sono usciti in mare e si sono allineati con i pattini nel momento scelto per ricordare la tragedia di Andora. Un omaggio al collega morto tentando di salvare una vita

Il mare, questa mattina, ha unito idealmente Tirrenia ad Andora. Alle 10.30 circa, quando è avvenuta la tragedia ad Andora, i bagnini livornesi e pisani sono usciti in mare con i loro pattini di salvataggio e si sono allineati uno accanto all’altro. Una vera e propria passerella sul mare, diventata il modo più immediato e suggestivo per rendere omaggio a un collega che ha perso la vita facendo quello che ogni assistente bagnanti è chiamato a fare: entrare in acqua per soccorrere chi è in difficoltà. Fabrizio Valente, 62 anni, è morto martedì scorso ad Andora mentre tentava di salvare un turista piemontese in difficoltà tra le onde. Valente era riuscito inizialmente a portare a riva la moglie del turista, prima di tornare in acqua per cercare di raggiungere l’uomo. Entrambi hanno perso la vita. La tragedia ha profondamente colpito il mondo del salvamento balneare. E oggi, sulle spiagge italiane, il ricordo di Fabrizio è diventato collettivo. Il Sindacato Italiano Balneari ha infatti promosso, in occasione della Giornata del Balneare, una commemorazione nazionale con gli assistenti bagnanti invitati a uscire in mare con il pattino e ad alzare il remo in segno di rispetto marinaresco, accompagnando il gesto con un fischio. Un omaggio da colleghi a collega. Da bagnini a bagnino.

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