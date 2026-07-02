“I Ragazzi del ’76”, cinquant’anni dopo la cena degli ex vigili del fuoco livornesi

Una serata all'insegna dei ricordi, degli aneddoti e dell'amicizia per celebrare il 50° anniversario dall'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuto il 1° luglio 1976. Al convivio hanno partecipato ventuno ex pompieri livornesi

Si sono ritrovati a tavola, cinquant’anni dopo quel giorno che ha segnato l’inizio della loro carriera al servizio della comunità. Gli ex vigili del fuoco livornesi appartenenti al corso del 1° luglio 1976 hanno festeggiato insieme il 50° anniversario dal loro ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dando vita a una piacevole serata all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e dei tanti episodi vissuti durante gli anni di servizio.

L’incontro, ribattezzato con affetto “I Ragazzi del ’76”, ha rappresentato l’occasione per ritrovarsi ancora una volta, condividere aneddoti, sorrisi e racconti di una vita professionale trascorsa fianco a fianco, tra interventi, sacrifici e lo spirito di squadra che continua a unire questo gruppo anche a distanza di mezzo secolo.

Una ricorrenza speciale che testimonia come il legame nato all’interno del Corpo sia rimasto intatto nel tempo e continui a essere alimentato dalla voglia di stare insieme e di ricordare un percorso umano e professionale che ha lasciato un segno indelebile nella vita di ciascuno dei partecipanti.

Nella foto sono presenti: Piero Nardi, Damiano Bachi, Antonio Di Cesare, Massimo Papi, Riccardo Ghelarducci, Riccardo Nesti, Alessandro Aiello, Stefano Donati, Marco Marconcini, Pietro Campo, Enzo Alessandrini, Marzio Scali, Antonino Daina Palermo, Daniele Macelloni, Massimo Merlone, Paolo Dalla Valle, Marco Banchini, Riccardo Franceschi, Giovanni Signoriello, Luciano Simoni, Leandro Felici e Marco Mancini.

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