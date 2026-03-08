Igor Protti, l’“eroe romantico” del calcio al cinema dal 30 marzo in tour

Scritto da Luca Dal Canto insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano, il documentario racconta la storia sportiva e umana dell'ex bomber soprannominato “lo Zar”. Aspettando il 30 marzo è online su movieplayer.it una clip esclusiva con le sue celebri esultanze verso la curva del Livorno e degli altri club

Le esultanze travolgenti di Igor Protti, con le sue celebri corse verso la curva del Livorno e degli altri club in cui ha giocato sono immagini che molti tifosi ricordano ancora con emozione. Proprio a quei momenti iconici è dedicata una clip esclusiva tratta dal documentario Igor. L’eroe romantico del calcio, realizzato da Associazione Culturale Bredenkeik e diretto da Luca dal Canto, in uscita al cinema dal 30 marzo con la distribuzione di Piano B Distribuzioni. A dare la notizia, pubblicando la clip esclusiva, è movieplayer.it. Il film, scritto dallo stesso Dal Canto insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano, racconta la storia sportiva e umana di Igor Protti, soprannominato “lo Zar”. L’attaccante è entrato nella storia del calcio italiano come l’unico giocatore capace di conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C1, diventando un simbolo per diverse piazze, in particolare per AS Bari e soprattutto per il Livorno Calcio. Originario di Rimini, durante la sua carriera Protti ha vestito anche le maglie di AS Roma, SS Lazio, ACR Messina e SSC Napoli. L’esperienza più significativa resta però quella con il Livorno, dove ha giocato dal 1999 al 2005, chiudendo proprio lì il suo percorso da calciatore. La clip pubblicata offre un’anteprima del documentario e ripercorre alcune delle sue esultanze più celebri sotto la curva. Protti racconta il significato di quei momenti condivisi con i tifosi, spiegando quanto fosse importante festeggiare i gol insieme a loro. Oltre alla testimonianza dell’ex attaccante, il documentario include anche le voci di alcune figure legate al mondo del tifo: l’ultras del Bari Alfonso Cacciapuoti e due volti noti tra i sostenitori del Livorno, Lenny Bottai, ex pugile e allenatore, e Lamberto Giannini, pedagogo, insegnante e regista teatrale. A partire dal 30 marzo il documentario uscirà nelle sale italiane tra cui Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano in un tour accompagnato dalla presenza del regista Luca Dal Canto.

