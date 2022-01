Il 30 dicembre seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale

Nell’auditorium del Museo di Storia Naturale, per la seduta di insediamento, a seguito delle elezioni per il rinnovo che si sono svolte il 18 dicembre

Il Consiglio Provinciale è convocato giovedì 30 dicembre, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, nell’auditorium del Museo di Storia Naturale, per la seduta di insediamento, a seguito delle elezioni per il rinnovo che si sono svolte il 18 dicembre. I lavori seguiranno il seguente ordine del giorno:

1) Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di Consigliere provinciale.

Convalida ed insediamento degli eletti (Art.41- T.U.E.L.- 267/2000, art.19 Statuto della

Provincia, art. 4 comma 1 del Regolamento del Consiglio provinciale);

2) Comunicazioni della Presidente;

3) Costituzione dei Gruppi Consiliari- Comunicazioni;

4) Nomina del Vice Presidente- Comunicazione;

5) Elezione delle Commissioni Consiliari permanenti. Comunicazioni.

6) Delibera consiliare n. 26/22.11.2021: “Anno scolastico 2022/2023. Piano di

Dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa nel territorio della

Provincia di Livorno”. Parziale modifica. Approvazione.