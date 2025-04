Il cacciucco 5C protagonista in tv con Olimpia

Il servizio andrà in onda a Studio Aperto Mag su Italia 1: "Un orgoglio portare il piatto simbolo della nostra città alla ribalta nazionale e a livello personale una grande gioia e soddisfazione essere stati scelti"

“E’ stato un grande orgoglio portare il piatto simbolo della nostra città alla ribalta nazionale e una grande gioia e soddisfazione personale essere stati scelti”. A parlare è Gianni, titolare insieme al fratello Giacomo, del ristorante Porto di Mare dove ad inizio aprile il giornalista Massimo Canino ha realizzato un servizio su Livorno e, in particolare, sul cacciucco. “Nostra mamma Olimpia che lavora in cucina e porta avanti sia le ricette tradizionali di famiglia che quelle innovative – spiega Gianni, che ringraziamo per la disponibilità – è stata una delle fondatrici della certificazione 5 C. Non vediamo l’ora di vedere la puntata”. Il servizio, che vedrà protagonista la signora Olimpia e mostrerà anche la Terrazza Mascagni con un richiamo al compositore livornese Mascagni, andrà in onda a Studio Aperto Mag su Italia 1.

