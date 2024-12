Il campione del mondo di freestyle: “Ottimo il nuovo Skate Park”

Foto Paolo Ciriello, che ringraziamo per la disponibilità

Da poco istruttore federale Paolo Virgilio Demurtas è insegnante alla "Kiss the Rail" fondata da Paolo Ciriello e non poteva mancare alla inaugurazione: "Il park è provvisto di tutte le strutture che servono a far progredire velocemente e in sicurezza i ragazzi: ci sono punti più bassi e facili e altri più impegnativi come la Bowl con pareti verticali per gli skater più avanzati. Finalmente i tanti bravi skater livornesi non dovranno più spostarsi a Pisa, Massa o Rosignano"

Paolo Virgilio Demurtas, 41 anni di Livorno, campione del mondo di skateboard freestyle 2024 e da poco istruttore federale FISR, è insegnante nella scuola di skate di Livorno “Kiss the Rail” fondata da Paolo Ciriello e alla inaugurazione di sabato 30 novembre dello Skate Park in via Pietro Nenni a Banditella non poteva certo mancare. Gli abbiamo chiesto un commento tecnico: “Lo skate park è molto bello e provvisto di tutte le strutture che servono a far progredire velocemente e in sicurezza: ci sono punti più bassi e facili e altri più impegnativi con pareti verticali per gli skater più avanzati. Anch’io approfitterò per progredire su queste strutture anche se sono specializzato soprattutto nel freestyle, su superficie piana, e comunque anche in questo caso la pavimentazione è perfetta in quanto liscia ma non scivolosa e quindi ottima anche per i miei allenamenti”. Caratterizzato da una grande area Street e da una zona Bowl, l’area sorprende anche per la dimensione che, conforme al regolamento FISR, permetterà di ospitare eventi non solo di rilevanza locale. “Il park permetterà inoltre ai tanti bravi skater livornesi di tutte le età – conclude Paolo che ringraziamo – di non spostarsi a Pisa, Massa o Rosignano per avere spazi simili. Ci sono voluti un po’ di anni ma finalmente ora è realtà”. Fino alla fine dei lavori complementari prevista per febbraio 2025 lo Skate Park sarà aperto tutti i weekend (sabato e domenica) con orario 7:30 – 17:00.

