Il Comune premia Mirko: “Hai reso orgogliosa tutta la città”

"Il tuo gesto racchiude il legame viscerale dei livornesi con il mare". Il bagnino livornese ha ricevuto una pergamena dal sindaco Salvetti per i due salvataggi decisivi compiuti in estate

Due salvataggi decisivi in meno di un mese, sempre con la stessa prontezza e professionalità. Per questo il Comune di Livorno ha voluto riconoscere pubblicamente il valore di Mirko Castelli, 52 anni, bagnino livornese del Bagno Arlecchino a Marina di Pisa. La premiazione si è svolta questa mattina, 3 settembre, nella Sala Cerimonie del Comune, dove Castelli ha ricevuto una pergamena firmata dal sindaco Luca Salvetti. Sulla pergamena consegnata questa mattina si legge: “Il tuo gesto racchiude il legame viscerale dei livornesi con il mare e quel coraggio pratico e immediato che sempre li contraddistingue. Per ben due volte hai risposto con la stessa prontezza a chi aveva bisogno di aiuto. Un esempio di responsabilità e altruismo che rende orgogliosa tutta la città”. Una motivazione che mette al centro non soltanto i singoli salvataggi, ma anche il valore di una professione che richiede attenzione continua, esperienza e capacità di prendere decisioni in pochi istanti. E proprio questo è stato il punto sul quale Castelli ha voluto insistere dopo aver ricevuto il riconoscimento. “Non sono niente di speciale – ha spiegato – sono solamente una persona che cerca di fare il suo lavoro in maniera professionale”. Il suo obiettivo, ha aggiunto, è fare in modo che “le persone, turisti e stagionali, che vengono al mare si fidino di me”. Il bagnino livornese ha parlato anche del rapporto con la paura, soprattutto dopo gli interventi effettuati in mare. “La paura c’è sempre in mare perché è una cosa che giustamente ci deve essere perché con il mare non bisogna mai competere”. Castelli infine ha spiegato di aver dedicato il premio a Fabrizio Valenti, suo collega scomparso in circostanze tragiche.

Il riconoscimento arriva dopo gli episodi del 20 luglio e 14 agosto. Nel primo caso Castelli aveva visto un ragazzo di circa trent’anni in difficoltà oltre la scogliera: il giovane era semi-incosciente e rischiava di annegare. Il bagnino si era tuffato con il baywatch, lo aveva raggiunto e riportato a riva, iniziando poi le prime manovre di soccorso e attivando il 112. Il 14 agosto aveva notato un turista di circa sessant’anni sbracciare prima di sparire sott’acqua. Castelli era entrato nuovamente in azione, riuscendo a recuperarlo anche grazie all’aiuto del collega Federico del Bagno Marta. L’uomo era stato poi affidato ai sanitari.

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