Il Mare dei Ricordi si illumina per chi non c’è più

Musica, lanterne e palloncini luminosi biodegradabili per ricordare i nomi presenti in mare e sostenere la raccolta destinata al defibrillatore per il Parco inclusivo di Kyra

Stasera, alla Scalinata di Antignano, l’appuntamento dedicato a tutti i nomi affidati al mare. Musica, lanterne e palloncini luminosi biodegradabili per sostenere la raccolta destinata al defibrillatore per il Parco inclusivo di Kyra. Una serata di musica, memoria e solidarietà alla Scalinata di Antignano. Stasera, a partire dalle 20.30-21, il “Mare dei Ricordi” accenderà le sue luci per una serata dedicata a tutte le persone i cui nomi sono stati depositati in mare, attraverso i sassi che nel corso degli anni sono diventati uno dei simboli di questo luogo. Ad accompagnare l’appuntamento sarà il coro “The New Choir & Tornado Band” di TuttiinMusica, mentre durante la serata saranno lanciate lanterne e palloncini luminosi, rigorosamente biodegradabili. Sarà possibile averli direttamente sul posto con un’offerta volontaria. L’iniziativa, organizzata da Mario Bartoli, avrà anche un obiettivo concreto: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore di ultima generazione, destinato al Parco inclusivo di Kyra.

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