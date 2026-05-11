Il Moto Club celebra la carriera di Pier Luigi Conforti

Cerimonia in onore del campione livornese di motociclismo: dai primi successi nelle cronoscalate al trionfo iridato a Silverstone nel 1977. Una serata tra ricordi, amici e riconoscimenti

Il Moto Club Livorno, su suggerimento e in collaborazione con la dottssa Pia Vincenti, che tanta parte ha avuto nell’ottobre scorso, affinché un’area-giardino in piazza Damiano Chiesa venisse intitolata al compianto pilota livornese Renzo Colombini, sta organizzando la celebrazione dell’altro pilota livornese più titolato nello sport motociclistico nella nostra città: Pier Luigi Conforti. Conforti ottenne i suoi primi successi nelle cronoscalate con una Guazzoni 50. Fu campione toscano della montagna dal 1970 al 1972, e in quest’ultima stagione, sempre con la stessa moto, fu anche vice campione italiano di velocita in salita. Si dedicò quindi al campionato italiano di velocità Junior dove conquistò il tricolore nell’anno 1973, mentre nel campionato velocità Senior si confermò Campione Italiano sia nel 1978 sia nel 1979. La sua carriera nel Motomondiale iniziò nel 1975 al Gran Premio delle Nazioni in sella ad una Malanca nella Classe 125. Da quel momento cominciarono le sue partecipazioni ai Gran Premi durate sino al Motomondiale 1982, alternativamente nelle Classi 125, 250 e 350. Il culmine del suo successo fu raggiunto con la vittoria iridata nel Gran Premio di Gran Bretagna del 1977 guidando una Morbidelli nella classe 125 sul circuito di Silverstone. Venerdì 15 maggio renderemo omaggio alla sua lunga e importante carriera e verrà premiato, contornato dagli amici e piloti più cari, durante una festosa cerimonia che si svolgerà all’Agriturismo 4 Lune a Livorno alla quale parteciperà, tra gli altri, la dott.ssa Pia Vincenzi.

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