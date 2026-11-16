Il ricordo del marito: “A rivederci mia cara Dora”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Gabriele ricorda la moglie scomparsa all'età di 56 anni: una donna attenta agli altri e profondamente legata ai suoi cari: “Davanti agli ostacoli ha sempre saputo trovare la forza di andare avanti”

Ci sono persone che lasciano un segno attraverso i gesti quotidiani, l’attenzione agli altri e la capacità di esserci nei momenti importanti. Dora Migliaccio era una di queste. Scomparsa all’età di 56 anni, lascia il ricordo di una donna che aveva fatto della famiglia e della vicinanza agli altri i punti cardinali della propria esistenza. A raccontarla è il marito Gabriele, che ringraziamo per la disponibilità. “Aveva una generosità oltre ogni limite, un’attenzione alle singole persone, una dedizione- alla casa e alla famiglia. Il cardine della sua vita era l’amore autentico, allo stato puro”. Dora sapeva ascoltare e comprendere. “Era un’amante della persona umana a tutto tondo. Amava senza aspettarsi un contraccambio”. La famiglia era il centro della sua vita. Sposata con Gabriele, nel 2004 era diventata mamma di Francesca. Quando la figlia aveva poco più di un anno, una situazione personale aveva reso impossibile avere altri figli naturalmente. Ma il desiderio di allargare la famiglia non si era fermato. Nel 2012 la coppia aveva intrapreso il percorso dell’adozione internazionale, accogliendo Peter, che allora aveva appena 16 mesi. Oggi Francesca ha 22 anni e frequenta il terzo anno di Medicina, mentre Peter si avvicina ai 16. Per entrambi Dora aveva riservato grande attenzione all’educazione e all’importanza dell’impegno. Anche nel lavoro aveva dimostrato lo stesso senso di responsabilità. Era impiegata in una società internazionale che si occupa di sicurezza sul lavoro. Un impegno affrontato senza risparmiarsi. Fino a che ha potuto ha continuato a lavorare, dimostrando un attaccamento che Gabriele ricorda con particolare ammirazione. Tra le sue passioni c’era il tennis. Nella quotidianità prestava grande attenzione anche ai piccoli dettagli: ricordava le date di nascita dei parenti, non dimenticava anniversari e ricorrenze e si interessava alla vita di chi le stava intorno. Una cura che le aveva permesso di costruire legami significativi nei diversi ambienti frequentati. “Davanti agli ostacoli ha sempre saputo trovare la forza di andare avanti, trasformando, la necessità in virtù. Era un pilastro della famiglia, un pilastro della casa”, conclude il marito. In questi giorni, accanto alla famiglia, si sono stretti parenti, amici e colleghi.

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