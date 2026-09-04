Il Torrino della Ceschina torna a nuova vita con la sua terrazza-belvedere

Uno dei simboli storici dell’Ardenza si prepara a tornare al suo antico aspetto: prevista la ricostruzione degli elementi perduti con il recupero dei materiali originali. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Il Torrino della Ceschina, tra viale Italia e via dei Pensieri, si prepara a tornare al suo antico aspetto. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione e il restauro della struttura realizzata presumibilmente tra il 1824 e il 1836. Il progetto punta a restituire alla città non una nuova costruzione, ma il più possibile il Torrino così come era stato concepito salvando ciò che ancora rimane dell’edificio storico e ricostruendo le parti perdute attraverso materiali ed elementi originali recuperabili. Uno degli obiettivi principali del progetto è restituire al Torrino il suo aspetto originario, recuperando il primo piano e le caratteristiche trifore (le caratteristiche finestre ad arco composte da tre aperture affiancate), insieme agli elementi decorativi ancora salvabili. Saranno inoltre ricostruite la copertura e la terrazza-belvedere, mantenendone la conformazione storica e riposizionando i quattro vasi ornamentali agli angoli. Previsti anche il rifacimento degli intonaci e delle finiture esterne, il restauro degli elementi decorativi e il ripristino di infissi e persiane. In un post Facebook, l’assessore Federico Mirabelli ha annunciato che i lavori “partiranno nel mese di settembre”.

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