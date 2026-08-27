Il tramonto regala lo spettacolo dei raggi crepuscolari

Foto Andrea Dani

Il 26 agosto uno dei tramonti più scenografici di questa fine d'estate: il cielo di colore arancio e oro. Ma dietro a questo spettacolo c’è anche un affascinante fenomeno ottico dell’atmosfera

C’è un momento, al tramonto, in cui Livorno sembra cambiare colore. È quello in cui il Sole scivola verso l’orizzonte e il cielo, prima azzurro, si accende di tonalità sempre più calde. È quanto accaduto ieri sera, 26 agosto, quando sul lungomare livornese il tramonto ha regalato uno scenario quasi cinematografico: il disco solare ancora visibile, il mare scuro in primo piano e, sopra l’orizzonte, una grande distesa di giallo, arancio e oro. A rendere ancora più suggestiva la scena sono stati i raggi crepuscolari, le bande luminose e le zone più scure che sembrano partire dal Sole e allargarsi verso il cielo. In realtà si tratta di raggi solari e ombre proiettate dalle nubi o da altri elementi dell’atmosfera; la prospettiva fa apparire i fasci come se divergessero da un unico punto. Il piccolo “trucco” della natura è tutto nella luce. Quando il Sole è basso sull’orizzonte, i suoi raggi devono attraversare uno strato di atmosfera molto più spesso rispetto a quello attraversato durante le ore centrali della giornata. La luce viene così diffusa dalle molecole dell’aria e dalle particelle presenti nell’atmosfera. Le componenti blu e violette vengono diffuse più facilmente, mentre le tonalità rosse, arancioni e gialle riescono a dominare il paesaggio.Ed è proprio durante il crepuscolo che questi effetti possono diventare particolarmente spettacolari. Così, per qualche minuto, la Terrazza e il lungomare diventano una sorta di palcoscenico naturale. È uno di quegli spettacoli che a Livorno hanno qualcosa di familiare e, allo stesso tempo, sempre diverso: lo stesso mare, lo stesso orizzonte, ma ogni sera una luce nuova. E ieri sera il cielo ha deciso di esagerare, regalando alla città uno dei suoi tramonti più scenografici di questa fine d’estate.

Condividi:

Riproduzione riservata ©