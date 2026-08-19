Il turismo corre: +64% dal 2019. “Abbiamo un patrimonio straordinario”

Ferragosto 2026 conferma il trend con il tutto esaurito e a luglio il New York Times ha inserito Livorno tra le sei città europee con i canali da visitare. Il sindaco Salvetti presenta i dati e guarda all'Effetto Bilbao: "I numeri dicono che siamo diventati una città da scoprire e da vivere"

Livorno consolida la propria crescita turistica. I numeri delle presenze in città sono stati illustrati stamattina dal sindaco Salvetti nel corso di una conferenza stampa in Sala Cerimonie. I dati Irpet, illustrati dal sindaco, fotografano una crescita significativa. “I numeri raccontano una crescita che negli ultimi anni è diventata sempre più evidente. Il +10% di presenze nel 2025 rispetto al 2024 e il +64% rispetto al 2019 sono dati importanti, ai quali si aggiunge il riscontro dell’ultimo weekend di Ferragosto con migliaia di presenze e strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito grazie alla sempre maggiore capacità della città di trasformare gli arrivi dei croceristi in opportunità di visita e soggiorno. A proposito di croceristi: l’82% sbarca e di questo 82%, il 29,8% resta in città e il 64% trascorre una mezza giornata tra Livorno e Pisa”. A confermare la crescente attenzione verso Livorno come destinazione turistica è stato di recente il New York Times che in un articolo del 28 luglio ha inserito Livorno tra le sei città europee con i canali da visitare insieme ad Haarlem, Gand, Aveiro, Amburgo e Strasburgo, indicando la città labronica come unica presenza italiana oltre a Venezia. “Livorno ha un patrimonio straordinario e molto riconoscibile – ha proseguito il sindaco – Penso al lungomare inserito tra i più belli d’Italia, al sistema dei canali d’acqua tra i più affascinanti dello Stivale dopo Venezia, al Mercato Centrale, tra i più grandi e suggestivi d’Europa. Non solo: è anche la città degli eventi, della cultura, dello spettacolo con le decine di grandi appuntamenti inseriti nell'”Estate più lunga del mondo“. Ecco, tutto ciò contribuisce a rafforzare l’immagine di Livorno come destinazione, capace di attirare visitatori dalla Toscana e dal resto d’Italia. I numeri ci dicono che questa proposta viene sempre più apprezzata e che Livorno è diventata una città da scoprire e da vivere”.

Il percorso di Livorno, ha poi spiegato il primo cittadino, si inserisce in una trasformazione che ha interessato numerose città europee. Liverpool, Marsiglia, la Ruhr e Lisbona sono alcuni degli esempi di territori che hanno saputo valorizzare nuove forme di attrattività attraverso cultura, rigenerazione urbana, turismo e innovazione. Tra i casi più significativi, spiega il primo cittadino, c’è Bilbao. “Da centro industriale ha costruito progressivamente una nuova identità internazionale fondata su cultura, architettura contemporanea, rigenerazione urbana e turismo sostenibile. Un processo conosciuto in tutto il mondo come “Effetto Bilbao“, per il quale sono stati necessari più di 25 anni. “La scorsa estate ho visitato la città basca e ho potuto osservare da vicino quella trasformazione. È un esempio interessante perché dimostra quanto siano importanti la continuità e la capacità di costruire nel tempo una nuova attrattività. Livorno ha caratteristiche proprie molto forti e può sviluppare un percorso altrettanto significativo, valorizzando ciò che già possiede”. “Il nostro compito – ha concluso – è continuare a valorizzare questi risultati e trasformarli in nuove opportunità per la nostra città. Abbiamo una città con caratteristiche uniche e numeri che mostrano una crescita importante. Il turismo può diventare sempre più una componente strutturale dello sviluppo cittadino e dobbiamo continuare a lavorare per consolidare questo percorso”. A queste riflessioni, si aggiunge quella finale dell’assessore Garufo: “Una crescita del 64% rispetto al 2019 sono solo tre ambiti in tutta la Toscana ad averla fatto registrare: oltre al nostro il Casentino nell’Aretino e Lucca. Al di là dei dati, bastava farsi un giro in città a Ferragosto per rendersi conto di un flusso di persone molto copioso con molti bar e molte attività aperte. Segnalo anche una cosa interessante: qualche tempo fa Confcommercio ha elaborato un quadro sull’andamento delle aperture e delle chiusure e la città di Livorno era l’unica che segnava, sul fronte della ristorazione e della somministrazione, un segno più”.

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