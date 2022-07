In 10 anni da 2.044 a 1.460 incidenti in un anno

Ecco i numeri relativi al periodo giugno 2021-giugno 2022 illustrati al 277° anniversario della Polizia Municipale di Livorno. La strada con più sinistri si conferma il viale Italia. Il maggior numero di multe per mancato rispetto dei limiti di velocità e mancato rispetto della precedenza. Gli agenti premiati e in pensione

La strada in cui si è verificato il maggior numero di incidenti in un anno (giugno 2021 – giugno 2022) Viale Italia con 79 incidenti. Ma se guardiamo agli ultimi 10 anni (2011-2012 fino al 2021-2022) gli incidenti sono diminuiti sensibilmente: da 2.044 a 1.460 (di cui 913 coinvolgono veicoli a due ruote). Guardando al capitolo violazioni più frequenti spiccano su tutte le multe elevate quelle per il “mancato rispetto dei limiti di velocità” (307 multe) e “mancato rispetto della precedenza” (293). Dopo troviamo “Erronea segnalazione/barra esecuzione di manovre” con 140 multe. Richieste ricevute dalla sala operativa che hanno dato seguito ad un intervento 13.605 (furono 12.765 l’anno prima). Sono alcuni dei numeri relativi al periodo giugno 2021-giugno 2022 illustrati in occasione della Festa per il 277° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno svoltasi nel parco di Villa Mimbelli il 1 luglio. La cerimonia, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine, ha visto gli interventi del sindaco Luca Salvetti e della comandante Annalisa Maritan. Sono stati rivolti encomi ed elogi al personale che si è distinto e riconoscimenti ai vigili andati in pensione.

Questi i nominativi degli agenti andati in pensione:

Antonio Maria Bonfà – Irene Ciompi – Flavio Contini – Isabella Demi – Daniela Fracassa – Stefano Marconi – Riccardo Mauceli – Giorgio Vigni.

Questi i nominativi dei colleghi premiati:

Ispettore: Fabio Calvelli

Assistenti Scelti: Debora Adimari- Velio Barsacchi – Maria Giovanna Causarano – Anna Corsi – Marco Pancani – Riccardo Ricciardi- Stefano Sicilia – Maurizio Sola

Assistenti: Lorena Cerrai – Cristina De Leo – Jonathan Davitti – Ilaria Doveri – – Marco Giorgini

Agenti Scelti: Valerio Agliata – Sergio Beccaceci – Stefano Lenzi

Agente: Claudio Prudenzano

