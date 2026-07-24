In bici sull’acqua da Livorno alla Corsica

Immagine tratta da un video di Stefano, che ringraziamo per la disponibilità

"Ho già completato un test fino alla Meloria. È andato tutto bene e adesso continuiamo la preparazione". L'ultraciclista livornese Stefano Pellegrini è pronto a una nuova sfida estrema: dai Pancaldi a Macinaggio in modalità self-supported (senza cioè alcun aiuto esterno) per 139 miglia circa. Un'impresa nel segno dello sport e della solidarietà

in fondo all’articolo il video di Stefano mentre pedala sull’acqua durante un test fino alla Meloria

Dopo aver conquistato il record mondiale con la straordinaria traversata ciclistica da Roma a Edimburgo, Stefano Pellegrini è pronto a rimettersi in gioco con una sfida ancora più affascinante e spettacolare. L’ultraciclista livornese, da anni protagonista di imprese estreme a scopo benefico, questa estate tenterà di attraversare il Mar Tirreno a bordo di una bici acquatica, partendo da Livorno per raggiungere Macinaggio, in Corsica. Un progetto che unisce sport, resistenza e solidarietà e che potrebbe regalare alla città un nuovo primato mondiale. La partenza avverrà dal tratto di mare antistante i Bagni Pancaldi Acquaviva. L’obiettivo è completare la traversata in modalità self-supported, requisito fondamentale per la validità del tentativo: Pellegrini non potrà infatti usufruire di alcun aiuto esterno durante la navigazione, pur essendo seguito da un’imbarcazione esclusivamente per motivi di sicurezza. “Dopo il record del mondo ottenuto con la traversata da Roma a Edimburgo, quest’estate voglio provare a conquistarne un altro. La partenza dovrebbe essere intorno alla fine di agosto”. Intanto Pellegrini ha già iniziato la fase operativa della preparazione. Nei giorni scorsi ha effettuato una prova in mare aperto che ha dato riscontri positivi. “Ho completato un test fino alla Meloria: otto chilometri in mare aperto. È andato tutto bene e adesso continuiamo la preparazione in vista della traversata”.

Negli ultimi anni Stefano Pellegrini ha costruito un curriculum di imprese fuori dal comune. Tra queste spiccano l’Everesting sulle salite di Montenero e soprattutto la lunghissima cavalcata da Roma a Edimburgo, oltre 2.500 chilometri percorsi in pochi giorni, impresa che gli ha permesso di conquistare un record mondiale e di raccogliere fondi per la ricerca. Anche questa volta il viaggio avrà un’importante finalità benefica. “Corro per contribuire all’eradicazione della poliomielite nel mondo attraverso i progetti del Rotary International e la campagna End Polio Now del mio caro amico Tonino Boccadamo”.

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