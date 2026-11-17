In piazza della Repubblica arriva l’Albero Magico

La nuova attrazione, alta circa 13 metri, permetterà a famiglie e visitatori di salire a bordo di otto grandi sfere sospese. Accanto ci sarà anche la ruota panoramica, alta 24 metri

Un albero di Natale che non si limita a illuminare la piazza, ma gira e porta le persone in alto, dentro grandi palline colorate. Piazza della Repubblica si prepara ad accogliere una novità assoluta per Livorno: un’attrazione che promette di trasformare il tradizionale simbolo delle festività in qualcosa di decisamente diverso. A raccontarne le caratteristiche è Roberto, titolare delle attrazioni che stanno prendendo forma nella piazza. “È alto circa 13 metri e ha un diametro di quasi 14 metri. Ma non è un semplice albero decorativo: è un albero vivente, che gira e sul quale si può salire”. La particolarità è rappresentata dagli otto bracci con altrettante grandi palline, posizionate nella parte bassa della struttura. Le sfere si sollevano progressivamente fino a raggiungere un’altezza di circa cinque metri, portando con sé i passeggeri. “In ogni pallina possono salire quattro o cinque persone, quindi anche una famiglia può vivere insieme questa esperienza”. Un’attrazione pensata soprattutto per i più piccoli, ma che coinvolgerà anche gli adulti. A completare lo spettacolo ci saranno 2.800 punti luce capaci di illuminare la struttura con giochi di colori, e una grande stella posizionata sulla sommità. “È una novità assoluta per Livorno, non c’è mai stata prima. Sono orgoglioso di portarla qui, anche perché sono toscano” racconta Roberto che sta seguendo in queste ore le operazioni di montaggio, rese più complicate dalla pioggia.

Accanto all’albero troverà posto anche la ruota panoramica, alta 24 metri, anch’essa gestita dallo stesso titolare. Due attrazioni che occuperanno complessivamente circa 300 metri quadrati e che resteranno in piazza della Repubblica fino al 31 gennaio. L’inaugurazione è prevista per sabato, condizioni meteorologiche permettendo

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