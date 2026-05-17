Inaugurata la nuova sede Avis in viale Don Bosco: “Un grande lavoro di squadra”

Una nuova casa per i volontari e per i donatori Avis Livorno, uno spazio moderno e accogliente pensato per garantire continuità e qualità al servizio svolto quotidianamente sul territorio

Una nuova casa per i volontari e per i donatori Avis Livorno, uno spazio moderno e accogliente pensato per garantire continuità e qualità al servizio svolto quotidianamente sul territorio. Durante la cerimonia inaugurale è stato sottolineato il grande lavoro che ha accompagnato il trasferimento dalla vecchia sede ai nuovi locali. “Una sede bellissima, che ha richiesto uno sforzo economico importante – ha dichiarato il presidente Antonio Cucè – Nei mesi più caldi, luglio e agosto dello scorso anno, molti volontari hanno rinunciato alle proprie ferie per lavorare qui, affinché l’attività non venisse interrotta in continuità con la vecchia sede. Un percorso che è frutto di un grande lavoro di squadra”. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “Quando è nata l’idea di spostare la sede, ero presente la prima volta in cui siamo entrati in questi spazi – ha ricordato l’assessora Viola Ferroni –. Rientro qui oggi e trovo un lavoro straordinario, frutto dell’impegno di più persone e di cui Avis si fa interprete da moltissimi anni e di cui come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi”. Un riconoscimento al valore sociale dell’associazione è arrivato anche da Luciano Barsotti, presidente di Fondazione Livorno, che ha sottolineato il clima che si respira all’interno della nuova struttura: “Una sede bella, accogliente, dove si tocca con mano la passione per ciò che viene fatto”. La nuova sede rappresenta dunque non solo un miglioramento logistico e organizzativo, ma anche un simbolo concreto della forza del volontariato e della collaborazione tra associazioni e istituzioni cittadine.

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