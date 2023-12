Inaugurato il nuovo ponte di Salviano

Il momento del taglio del nastro. La "luce" del Rio Maggiore passa da 5 a 12 metri

Salvetti: "In 4 anni e mezzo, con 2 di covid, a Salviano abbiamo realizzato tre opere post alluvione: la bretella in via Impastato, la cassa di espansione e questo nuovo ponte scegliendo con i residenti di progettarlo solo carrabile e a senso unico di marcia (direzione via Costanza)". Giani: "È un momento storico. A poco a poco da Livorno un messaggio per la Toscana di messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio idraulico". Alla fine della cerimonia brindisi informale al vicino circolo Arci

Giani: “È un momento storico, siatene orgogliosi. È un’opera di grandissimo significato. A poco a poco da Livorno un messaggio per la Toscana di messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio idraulico. Un grazie al “gladiatore” Francesco (Gazzetti) che in questi anni ha tenuto sempre costante l’attenzione sul tema”. Salvetti: “Salviano ora è tutto un altro mondo. In 4 anni e mezzo, con 2 di covid, abbiamo realizzato tre opere post alluvione: la bretella in via Impastato, la cassa di espansione e questo nuovo ponte scegliendo con i residenti di progettarlo solo carrabile e a senso unico di marcia (direzione via Costanza). Ora penseremo al collegamento del Borgo di Magrignano con la chiesa di Santa Teresa di Calcutta e alla riprogettazione del ponticello in via del Giaggiolo”. Inaugurato il 12 dicembre il nuovo ponte in via di Salviano che porta la “luce” del Rio Maggiore da 5 a 12 metri. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessora regionale Monni, del consigliere regionale Gazzetti, dell’assessora Cepparrello, dei rappresentanti del Genio Civile della Regione, della Protezione Civile con il dirigente Lazzerini, del presidente del circolo Arci Carli Salviano Altini e delle forze dell’ordine con il prefetto D’Attilio, il questore Stellino e la comandante della polizia municipale Maritan. Si tratta di un intervento atteso che costituisce la fase finale di tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore. Alla fine della cerimonia brindisi informale al vicino circolo Arci.

Condividi: