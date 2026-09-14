Inaugurato un nuovo parcheggio da 190 posti tra via Terreni e via Zola

La nuova area va incontro alle esigenze di residenti e studenti: 160 nuovi posti per gli scooter degli studenti e 30 nuovi posti auto. Il progetto punta anche sulla sostenibilità con pavimentazione drenante e nuovi alberi e proseguirà con una fontanella, biciclette a pedalata assistita, stalli smart e la riqualificazione dei percorsi pedonali e del parco con nuovi giochi e arredi. Lavori completati in tempo per la prima campanella

Un nuovo spazio per la sosta, pensato per rispondere alle esigenze dei residenti ma soprattutto degli studenti delle scuole della zona. È stata inaugurata stamattina 14 settembre la nuova area di parcheggio tra via Terreni e via Zola, un intervento nato dalla necessità di affrontare il problema della mobilità nell’area che comprende gli istituti scolastici e le zone residenziali circostanti. Il progetto ha consentito di realizzare circa 30 nuovi posti auto e 160 posti per gli scooter degli studenti, andando così a potenziare sensibilmente gli spazi già disponibili. “Quando dovemmo affrontare la questione della gestione della mobilità tra la zona delle scuole, l’ITI, il Cecioni, i geometri e l’area subito dietro, le esigenze degli studenti di parcheggio si intrecciavano con quelle dei residenti” ha spiegato il sindaco Luca Salvetti. Da qui la decisione di ampliare il parcheggio, mantenendo però un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Un progetto da 500mila euro

L’intervento è stato finanziato con 500mila euro della Regione Toscana, come ha ricordato l’assessora Giovanna Cepparello, che ha illustrato anche gli interventi ancora previsti per completare la riqualificazione dell’area. La nuova area di sosta rappresenta infatti soltanto una parte di un progetto più ampio. È prevista l’installazione di una fontanella ad alta qualità, per la quale il Comune sta lavorando insieme ad Asa per individuare la collocazione più adatta. Sarà a disposizione degli studenti, che potranno utilizzarla per riempire le proprie borracce, ma anche dei residenti. Grande attenzione anche al verde: il progetto prevede inizialmente 12 nuovi alberi, ma il numero potrebbe aumentare. La collocazione sarà definita anche ascoltando le esigenze di chi frequenta il parco. L’obiettivo è individuare i punti più adatti, anche per creare zone d’ombra vicino alle panchine. Tra le novità è prevista inoltre una piccola flotta di biciclette a pedalata assistita, pensata soprattutto per favorire l’intermodalità. L’idea è consentire, ad esempio, a un pendolare di arrivare alla stazione, utilizzare una bicicletta della velostazione, raggiungere la zona delle scuole e poi lasciare la bici in sicurezza. Il progetto comprende anche la smartizzazione di alcuni stalli, attraverso sensori in grado di comunicare a distanza se i posti sono liberi oppure occupati.

Le scuole: “Ora basta con la sosta selvaggia”

La nuova area di sosta assume un’importanza particolare anche per gli istituti scolastici della zona. Il dirigente scolastico del Cecioni, Rino Bucci, ha sottolineato come il nuovo parcheggio rappresenti un “polmone” fondamentale per la scuola, in continuità con il percorso avviato dall’istituto per rendere le proprie pertinenze sempre più dedicate a pedoni e ciclisti. L’obiettivo è evitare che gli spazi interni alla scuola siano occupati dai motorini e trasformarli progressivamente in aree verdi e in un campus più vivibile e sostenibile. Anche il dirigente dell’ITI, Antonio Manfredini, ha evidenziato l’importanza del nuovo parcheggio per il vicino istituto Galilei, dove non è possibile consentire l’ingresso dei motorini nelle pertinenze scolastiche. La nuova area si aggiunge agli spazi già disponibili in via Zola e può contribuire a ridurre le tensioni che si erano create negli anni scorsi tra residenti, famiglie e studenti, anche a causa delle multe per la sosta irregolare. Parallelamente, le scuole stanno portando avanti un lavoro educativo per incentivare modalità di spostamento alternative al motorino. Tra queste i progetti legati alla bicicletta, con l’obiettivo di favorire, per chi ne ha la possibilità, il percorso casa-scuola in bici. A questo si aggiunge il potenziamento del trasporto pubblico: quest’anno è stato aggiunto un servizio “casa-scuola” in più, realizzato con Autolinee Toscane, in risposta alla crescente domanda degli studenti.

Lavori completati in tempo per la prima campanella

A illustrare nel dettaglio la prosecuzione dei lavori è stato l’architetto Luca Barsotti, responsabile del settore Progettazione ed Attuazione Lavori Stradali e Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche. “Era fondamentale arrivare a quanto promesso agli istituti e agli studenti, per venire incontro a queste esigenze di sosta. Ce l’abbiamo fatta”. Con l’apertura dell’area di sosta, i ragazzi potranno quindi utilizzare da subito i nuovi spazi. Il cantiere proseguirà successivamente con gli interventi di accessibilità su via Terreni, fino all’intersezione con via Costella. Sarà modificata la banchina e saranno realizzati attraversamenti pedonali illuminati e a norma, così da migliorare il collegamento tra la nuova area e il quartiere. Successivamente i lavori si sposteranno all’interno del parco, dove saranno sistemate le parti deteriorate dei camminamenti. L’approccio, ha spiegato Barsotti, sarà quello della cosiddetta “catena dell’accessibilità”: non intervenire soltanto sulla singola criticità, ma garantire che l’intero percorso, dal parcheggio al quartiere, sia libero da ostacoli e pienamente fruibile. Il nuovo parcheggio rappresenta dunque il primo tassello di un intervento più ampio: non soltanto nuovi spazi per auto e scooter, ma una complessiva riqualificazione dell’area tra via Terreni e via Zola, con l’obiettivo di migliorare la mobilità, ridurre la sosta irregolare e rendere più accessibile, verde e vivibile lo spazio frequentato quotidianamente da studenti e residenti.

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