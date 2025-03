Incontro a Cecina sul Progetto Green Community Costa degli Etruschi

Giovedì 3 aprile, alle ore 14:45, nella Sala Mazzoncini della Biblioteca comunale di Cecina, è in programma un incontro per illustrare lo stato di avanzamento degli interventi sulla mobilità del progetto Green Community Costa degli Etruschi, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR Next Generation Eu. All’iniziativa sarà presente la Provincia che ha collaborato con il Comune di Castagneto C.cci, ente capofila, alla elaborazione e presentazione del progetto per i finanziamenti dell’annualità 2022. L’Amministrazione Provinciale illustrerà, in particolare, gli interventi legati alla mobilità e all’integrazione delle azioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, fondamentali per attuare politiche di sviluppo sostenibile e per promuovere la mobilità verde e l’efficienza energetica. Il primo intervento riguarda l’avvio contestuale di un’ indagine pubblica sulle progettazioni complementari al PUMS di Area Vasta (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per la rete intermodale di ambito, con una parte di rilevazioni che coinvolge in maniera specifica gli operatori turistici della Costa degli Etruschi. Il secondo intervento attiene lo sviluppo di una rete intermodale di trasporto e la creazione di infrastrutture (Hub) di ricarica per veicoli elettrici. “Il futuro della mobilità e della sostenibilità è sempre più legato ad azioni concrete e ambiziose – sottolinea Sandra Scarpelllini, sindaca di Castagneto Carducci e presidente della Provincia – e con il progetto della Green Community Costa degli Etruschi vorremmo coniugare innovazione, ecologia e sviluppo economico. Per questo riteniamo importante procedere alla definizione di un focus sul rapporto tra mobilità e turismo, obiettivo fondamentale nella costruzione di un futuro più verde del territorio anche per le generazioni a venire”. All’incontro, aperto dai saluti istituzionali dell’assessora Elena Benedetti del Comune di Cecina, interverranno: Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto C.cci, che illustrerà gli interventi per la mobilità nella Comunità di Ambito Turistico Costa degli Etruschi; Michela Chiti, funzionaria della Provincia con i rappresentati della società Aleph srl che collabora alla realizzazione degli interventi di competenza provinciale; Maurizio Bacci, che parlerà dei percorsi eco-sostenibili legati al GT Costa Etrusca; Marco Pavoletti che presenterà il tavolo tecnico del cicloescursionismo. Il progetto Green Community Costa degli Etruschi è finanziato dall’Unione Europea Next Generation Eu – Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green communities.

