Installati due nuovi totem digitali in piazza del Municipio e Luogo Pio

Non si tratta di semplici browser, ma di vere e proprie “finestre digitali” dedicate alla scoperta della città, progettate per accompagnare l’utente nella fruizione del patrimonio urbano e culturale

Livorno amplia i servizi Smart City con l’installazione di due nuovi totem informativi interattivi che sono stati installati in piazza del Municipio ed in piazza del Luogo Pio.

L’inaugurazione questa mattina in piazza del Municipio alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli, dell’assessore con delega alla Transizione Digitale Michele Magnani, degli uffici del Settore Transizione Tecnologica e Smart City del Comune di Livorno, degli uffici del Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo, del coordinatore della Fondazione Lem Adriano Tramonti.

I Totem rappresentano nuovi strumenti digitali a disposizione di cittadini e turisti, progettati per offrire un accesso semplice e immediato a contenuti informativi dedicati alla città e alle sue opportunità culturali e turistiche.

Attraverso un’interfaccia intuitiva e interattiva, gli utenti potranno consultare i contenuti del portale visit-livorno.it con informazioni relative a luoghi di interesse, esperienze, itinerari e visite consigliate, inclusi percorsi accessibili e personalizzabili in base alle diverse esigenze.

I dispositivi non sono concepiti come web browser, ma come finestre digitali ad hoc, dedicate alla scoperta della città, pensate per accompagnare cittadini e visitatori nella fruizione delle attrattive del territorio.

I contenuti e la configurazione dei dispositivi sono stati realizzati in collaborazione con il Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo del Comune di Livorno e Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea). Quest’ultima ha rivisitato il portale visit-livorno.it per garantire una buona consultazione, verificando i contenuti e procedendo ad un adeguamento grafico e tecnico. La fondazione ha anche curato la descrizione dei sei itinerari a cui i visitatori potranno avere accesso. Si tratta di quelli relativi a I mercati, Il centro, le Ex Officine Storiche, Borgo dei Cappuccini, Il lungomare e La Venezia Nuova.

Per l’installazione sono stati individuati due punti strategici della città: piazza del Luogo Pio e piazza del Municipio, aree centrali e ad alta frequentazione che svolgono un’importante funzione di collegamento urbano e turistico.

Nelle immediate vicinanze del Totem installato in Piazza del Municipio è inoltre presente il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) tele monitorato, attivato sempre nell’ambito del progetto Smart City.

L’installazione dei Totem è stata curata dal Settore Transizione Tecnologica e Smart City del Comune di Livorno, che attraverso il concessionario ENGIE gestisce, tra l’altro, anche l’attivazione di diversi servizi Smart City sul territorio comunale. Importante in questo ambito la sinergia con il Settore Sistemi Informativi del Comune di Livorno.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso Smart City di innovazione urbana promosso dall’Amministrazione Comunale, orientato allo sviluppo di servizi digitali accessibili, connessi e utili alla valorizzazione del territorio e al miglioramento dell’esperienza urbana per cittadini e visitatori.

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