Maria Sole Ferrieri Caputi, la solidarietà della vicesindaca

Foto di archivio fornita dalla Sezione Associazione Italiana Arbitri "R. Baconcini" di Livorno, che ringraziamo

“Nessuna donna dovrebbe sentirsi dire qual è il suo posto per il solo fatto di fare il proprio lavoro”. A nome della giunta, Libera Camici si stringe attorno all'arbitra livornese, nominata nel 2025 miglior arbitro donna al mondo

Attraverso una nota stampa, la vicesindaca Libera Camici con delega alle Pari Opportunità esprime la propria solidarietà e quella di tutta la Giunta Comunale all’arbitra livornese Maria Sole Ferrieri Caputi per gli insulti sessisti ricevuti in occasione di Como-Venezia – partita della 10ª giornata del campionato di Serie A disputata domenica 1° novembre e terminata 1-0 per il Como con gol di Da Cunha su calcio di rigore – e contestualmente esprime la più ferma condanna per gli insulti stessi: “Esprimo la più ferma condanna per gli insulti sessisti rivolti alla nostra concittadina Maria Sole Ferrieri Caputi in occasione della gara Como-Venezia. Maria Sole è livornese, si è formata nella sezione AIA di Livorno, è stata la prima donna ad arbitrare in Serie A e rappresenta un’eccellenza per la nostra città e per tutto lo sport italiano. Le frasi non hanno nulla a che vedere con il tifo o con la critica sportiva. Sono un attacco sessista che colpisce una donna in quanto donna, nel momento in cui esercita con competenza il suo lavoro. A lei va la piena solidarietà mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale. Nessuna donna dovrebbe sentirsi dire qual è il suo posto per il solo fatto di fare il proprio lavoro. E quanto accaduto deve far riflettere tutti sul linguaggio che usiamo, nello sport e nella vita di tutti i giorni”. Maria Sole, nel 2025, è stata nominata dall’International Federation of Football History & Statistics miglior arbitro donna al mondo.

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