Intervento con 40 persone per il decoro e recupero di alloggi pubblici occupati in zona Stazione

Intervento nel quadrilatero via Bengasi, via Ademollo, via Badaloni e via Pannocchia. Presenti, tra gli altri, sindaco questore e comandante della polizia municipale. Prossima task force nei quartieri Leccia e Scopaia

L’azione coordinata e straordinaria nei quartieri cittadini che registrano particolari criticità, dopo il 17 maggio a Shangai, è proseguita il 24 maggio con un importante intervento di pulizia e decoro promosso dal Comune di Livorno, Polizia Municipale, Questura, Casalp, Aamps, SegnalaLi. L’operazione, che ha coinvolto 40 persone, è stata effettuata nel quadrilatero compreso tra via Bengasi, via Ademollo, via Badaloni e via Pannocchia (foto tratte dal profilo Fb del sindaco). Sono stati rimossi: 45 biciclette, 1 monopattino, 4 passeggini, 9 veicoli a motore (8 scooter e una vespa), oltre a rifiuti ingombranti abbandonati. Tra le varie attività programmate ed effettuate questa mattina sono state comprese il diserbo, il taglio dell’erba e di arbusti e lo svuotamento e pulizia dei cassonetti. Presenti il sindaco Luca Salvetti, il questore Roberto Massucci, la comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan, l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, il presidente di Casalp Marcello Canovaro, Michela Pedini funzionaria della Polizia Municipale, Mirco Branchetti responsabile Ufficio Gestione e Manutenzione dei Parchi e del Verde Pubblico, Fulvio Puccinelli responsabile derattizzazione, Gabriele Rammairone della comunicazione di Aamps, il presidente della Cooperativa il Carro Daniele Felci, Segnala-Li, oltre a tecnici, operai e agenti della Municipale. “Nessun luogo dove si abita deve essere lasciato all’incuria e all’abbandono – ha affermato il sindaco Salvetti – Questa è la convinzione che sta alla base del programma che stiamo portando avanti di azioni coordinate nei quartieri. Dopo gli interventi a Fiorentina, Shangai, via Bengasi è stata la volta del Blocco di via Ademollo da tempo attenzionato. Amministrazione comunale, Polizia Municipale, forze dell’ordine con il Questore, Casalp, Aamps e servizio Segnalali hanno messo in campo mezzi e oltre 40 persone per un intervento globale di pulizia, decoro, manutenzione e recupero di alloggi pubblici occupati. Lo spazio è stato ripristinato e riportato ad una situazione decorosa, i cittadini residenti hanno apprezzato il lavoro e hanno collaborato indicando le criticità, sono stati liberati sei alloggi che verranno ripristinati e riassegnati secondo le graduatorie, abbiamo parlato anche con alcune famiglie di occupanti senza titolo ricordando loro che possono risolvere le problematiche abitative solo entrando in percorsi assistiti, non in altre maniere non lecite che non devono e non possono essere accettate”. La nuova task force sull’igiene e sul decoro urbano sarà prossimamente operativa nei quartieri Leccia e Scopaia.