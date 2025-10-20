Intitolata un’area verde al pilota Renzo Colombini

“La vita è una sola, ai giovani dico: riflettete e regolatevi, andate piano sulle due ruote”. A dirlo è Libero, fratello di Renzo Colombini pilota del Moto Club Livorno, campione toscano di velocità nel 1971 e 1972, scomparso a Monza l’8 luglio 1973 nella gara del campionato italiano Juniores classe 500 al quale oggi è stata dedicata un’area verde in piazza Damiano Chiesa. Salvetti: “In città la memoria di Renzo è ancora ben viva, non soltanto negli ambienti motociclistici, e onorare il suo ricordo, pur a distanza di tanti anni, rappresenta un riconoscimento di grande valenza affettiva, che travalica i confini cittadini. Continua così il nostro percorso di memoria verso i livornesi”.

