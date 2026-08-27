“Intitoliamo uno spazio pubblico al professor Vizzoni”

"Significherebbe riconoscere il valore di un uomo che ha dedicato gran parte della propria esistenza alla cura dei bambini e alla difesa delle persone più fragili e significherebbe anche far conoscere alle giovani generazioni una figura di straordinario rilievo nella storia sanitaria, sociale e civile di Livorno". La proposta Il capogruppo di Protagonisti per la città, Roberto Danieli, primario di Pediatria

Il capogruppo di Protagonisti per la città, Roberto Danieli, primario di Pediatria, ha presentato una mozione per chiedere l’intitolazione di uno spazio pubblico di Livorno al professor Luciano Vizzoni, come riconoscimento del suo impegno professionale, sociale e civile. Di seguito la lettera del dottor Danieli sulla proposta.

“Ho ritenuto importante riportare all’attenzione della città la figura del professor Luciano Vizzoni e proporre che Livorno possa dedicargli uno spazio pubblico. A distanza di anni dalla sua scomparsa, credo infatti sia opportuno dare alla sua memoria un riconoscimento permanente all’interno dello spazio urbano della città. Luciano Vizzoni ha rappresentato per decenni una figura di straordinario rilievo nella storia sanitaria, sociale e civile di Livorno. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa e la specializzazione in Clinica Pediatrica, divenne Primario della Pediatria dell’Ospedale di Livorno, incarico che ricoprì per molti anni, per poi assumere anche il ruolo di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Livorno. Nel corso della sua attività contribuì allo sviluppo della Pediatria livornese e di importanti servizi pediatrici, tra cui quello dedicato alla fibrosi cistica, diventato un punto di riferimento per i bambini affetti da questa patologia e per le loro famiglie. La sua concezione della medicina era profondamente legata alla dimensione umana e sociale della cura. Fu impegnato nella tutela dei bambini con disabilità e delle persone più fragili, sostenendo iniziative per garantire autonomia, inclusione e dignità, e si occupò dei temi del “dopo di noi” e delle case famiglia. Nel 1985 fondò inoltre, insieme ad alcuni genitori, l’associazione “Insieme per la Vita”, dedicata al sostegno dei bambini affetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie. Il suo impegno si estese anche alla vita pubblica della città. Fu eletto in Consiglio Comunale nel 1975 e nuovamente nel 1990, ricoprendo anche il ruolo di capogruppo della sua formazione politica dal 1999 al 2004. Anche nelle istituzioni portò la propria sensibilità verso la sanità pubblica, l’infanzia, le famiglie, le persone con disabilità e le fasce più deboli. Nel 1999 gli fu conferito il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, nel 2014, poche settimane prima della sua scomparsa, la Livornina d’Oro. Nel 2018, presso la Pediatria dell’Ospedale di Livorno, venne inoltre collocato un suo ritratto all’ingresso del reparto. Credo però che oggi Livorno possa fare un passo ulteriore. Per questo propongo che venga intitolata a Luciano Vizzoni una via, una piazza, un giardino, un parco, un’area giochi o altro spazio pubblico della città, individuando una sede adeguata e coerente con la sua figura e con il suo impegno professionale, sociale e civile. Ove possibile, ritengo particolarmente significativo individuare uno spazio in prossimità dei servizi sanitari e pediatrici cittadini, come riconoscimento simbolicamente coerente con l’attività alla quale Vizzoni dedicò gran parte della propria vita. Vorrei inoltre che l’iniziativa coinvolgesse i familiari, l’Azienda USL Toscana nord ovest, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Livorno, l’associazione “Insieme per la Vita”, le associazioni impegnate nel campo della disabilità e le altre realtà cittadine che ne hanno condiviso il percorso. L’intitolazione potrebbe essere accompagnata da una cerimonia pubblica cittadina e da una targa commemorativa dedicata alla sua figura e al suo impegno a favore dell’infanzia, della sanità pubblica e delle persone più fragili. Intitolare uno spazio pubblico a Luciano Vizzoni significherebbe riconoscere il valore di una persona che ha dedicato gran parte della propria esistenza alla cura dei bambini, alla difesa delle persone più fragili e al miglioramento della comunità nella quale viveva. Significherebbe anche far conoscere alle giovani generazioni una pagina importante della storia sanitaria, sociale e civile di Livorno e trasmettere l’esempio di una professione vissuta come servizio alla comunità e di un impegno civile tradotto in azioni concrete a favore degli altri. È questo il motivo per cui ritengo che Livorno debba dedicare a Luciano Vizzoni uno spazio della propria città”.

Roberto Danieli

Primario di Pediatria

Capogruppo del Gruppo consiliare Protagonisti per la città

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