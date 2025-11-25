Io non mi perdo, flash mob a Collesalvetti

Sabato 29 novembre, ore 15.00, in piazza della Repubblica a Collesalvetti, appuntamento con “Io non mi Perdo” la seconda edizione del Flash Mob organizzato dal Comune di Collesalvetti in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. L’iniziativa si rinnova per ribadire, con forza e attraverso il linguaggio universale dell’arte e del movimento, un fermo “No” ad ogni forma di violenza di genere. L’evento vedrà una straordinaria mobilitazione di realtà locali che, facendo rete, dimostrano l’impegno concreto del territorio su un tema di cruciale importanza sociale. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione attiva di quattro eccellenze del panorama sportivo e culturale del territorio: Danzaria Scuola di Danza e Cultura, ASD Club Sport Collesalvetti, Artemide Accademia di Arti Sceniche, Olympia Dance Village.

L’intera comunità è invitata a partecipare per dare un segnale tangibile di solidarietà e vicinanza. Come segno distintivo e simbolo della lotta alla violenza, si chiede a tutti i partecipanti di indossare o portare con sé qualcosa di rosso.

“Sono profondamente soddisfatta per la rete che si è creata attorno a questa iniziativa. La violenza di genere è un problema che riguarda tutti e la risposta più efficace è proprio la coesione. Vedere realtà diverse unirsi per un obiettivo comune è la dimostrazione che Collesalvetti è una comunità attenta e sensibile. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti: la loro arte e il loro impegno sono la voce del nostro comune contro l’indifferenza. Il flash mob non è solo un evento, ma il segno tangibile di un impegno che non si ferma alla singola giornata.

