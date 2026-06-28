Izzo compie 100 anni, gli auguri dell’Anpi all’ultimo combattente della Libertà vivente

Il patriota, inquadrato nella 3ª Brigata Garibaldi comandata da Dino Frangioni, operò nel 10° Distaccamento Partigiano "Oberdan Chiesa" sotto il comando di Bruno Bernini. Il messaggio: "Buon compleanno Raffaele"

Raffaele Izzo compie 100 anni. A rendergli omaggio è l’Anpi Comitato Provinciale Livorno, che celebra il traguardo del patriota ricordandone il ruolo nella Resistenza e definendolo “l’ultimo dei Combattenti della Libertà viventi”.

Nel messaggio diffuso dall’associazione viene ricordato il percorso di Izzo durante la lotta di Liberazione. Fu inquadrato nella 3ª Brigata Garibaldi, comandata da Dino Frangioni, e operò nel 10° Distaccamento Partigiano “Oberdan Chiesa”, sotto il comando di Bruno Bernini.

L’Anpi sottolinea il valore storico dell’impegno di Izzo e di tutti coloro che presero parte alla Resistenza: “A questi uomini e a queste donne dobbiamo il riconoscimento di averci consegnato una data-start=”1271″ data-end=”1302″>Italia libera e democratica. Loro hanno avuto la consapevolezza e la forza di traghettare un Paese allo sfascio economico, sociale e morale dalla lotta partigiana alla Repubblica, alla Costituente, alla Costituzione, consegnando agli italiani la dignità e la sovranità di popolo”.

Il messaggio si conclude con un semplice ma sentito augurio rivolto al patriota: “Buon compleanno Raffaele”.

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