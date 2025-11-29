La 3ªB del Niccolini-Guerrazzi festeggia 50 anni dall’esame

Dopo 50 anni dal loro esame di stato, si sono ritrovati a pranzo insieme “i bimbi e le bimbe” della “mitica” 3 B del liceo Classico Niccolini Guerrazzi (cosi si chiamava ai loro tempi). Eleonora Agostinelli ha organizzato la reunion con una certa fatica, lo ammette, soprattutto perché molti (una dozzina) risiedono fuori Livorno, addirittura all’estero.

Ma grazie a Facebook e al passa parola su una apposita chat, quasi tutti hanno aderito e in tanti si sono sobbarcati il peso di un viaggio, pur di partecipare. Molte le battute, le risate e i ricordi. Con la promessa di rivedersi presto, senza far passare tanto così tempo. Soprattutto per non correre il rischio di non riconoscersi più…

In piedi in alto da sinistra: Giovanni Pasquali, Carmela D’ Andria, Salvatore Leotta, Rosangela Malacalza, Luca Torrigiani, Marco Montesanti.

In seconda fila sempre da sinistra: Paola Flora, Franca Raspadori, Anna Maria Segnini, Daniela Toschi, Eleonora Agostinelli, Lucia Matteucci, Mimma Capodicasa, Monica Trambusti, Goffredo D’Alessandro. In basso: Renata Sfriso, Bianca Maria Farina, e Simona Carrozzino.

