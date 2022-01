La CCIAA assume, come partecipare al bando

Si tratta di 3 unità a tempo indeterminato e pieno. Domande dal 26 gennaio esclusivamente online e per la prima volta tramite SPID

Mediagallery

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha indetto un bando per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno. Si tratta di 3 unità di personale di categoria giuridica C, profilo professionale “Specialista”, da assegnare al servizio Anagrafico Certificativo, sede di Livorno e/o sede di Grosseto. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate dal giorno 26 gennaio 2022 fino al 24 febbraio 2022 esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al seguente indirizzo: https://cciaamaremmatirreno.selezionieconcorsi.it/ e compilando lo specifico modulo on line all’interno della piattaforma. Per la prima volta la compilazione della domanda avverrà esclusivamente tramite SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) del quale il candidato dovrà essere in possesso. Sul sito web della Camera di Commercio, in home page, il link al bando completo.

Estratto del Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 7 del 25/01/2022.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse umane: [email protected], 0586 231220, 0586 231256