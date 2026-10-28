La famiglia di Mirko ringrazia per l’affetto ricevuto
Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità
"La nostra speranza più grande è che il suo sorriso e il suo ricordo possano continuare a vivere nel cuore di ciascuno di voi"
Il dolore per una perdita improvvisa è difficile da raccontare a parole. Ma nei giorni più duri, accanto alla sofferenza, può esserci anche il calore di una comunità capace di stringersi intorno a una famiglia. È quanto accaduto alla famiglia di Mirko Arrigoni, scomparso all’età di 27 anni in un incidente stradale sulla FiPiLi, che rivolge “un profondo e sentito ringraziamento a tutti gli amici, ai parenti e a coloro che in questi giorni si sono stretti intorno al nostro dolore con una parola, un gesto o anche solo con un pensiero e che sono passati alla camera mortuaria”. La famiglia ringrazia inoltre per la generosità dimostrata da chi si è mobilitato, offrendo un aiuto concreto. “Un ringraziamento speciale va alla DHL e a tutti coloro che hanno contribuito con immensa generosità alla raccolta fondi su GoFundMe”. Il messaggio si chiude con un desiderio che racchiude il senso più profondo di questo abbraccio collettivo: “La nostra speranza più grande è che il sorriso e il ricordo di Mirko possano continuare a vivere nel cuore di ciascuno di voi”.
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