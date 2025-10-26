La Finestra di Jacopo, emozione e gioia a Livorno per la prima finestra

La mamma del bambino livornese: "In un solo giorno abbiamo dovuto riassortirla più volte. Sarebbe bellissimo se si espandesse in tutta Livorno". La famiglia fiorentina ideatrice: "Siamo felicissimi è la prima volta che viene attivata una finestra"

“Jacopo è felicissimo, e con lui anche tutti noi, nel sapere che per la prima volta un altro bambino ha attivato una finestra”. A parlare è la mamma di Jacopo, il bambino fiorentino oggi dodicenne che circa cinque anni fa ha ideato La Finestra di Jacopo, un luogo da dove regalare i propri pupazzi e giocattoli. Nicoletta, che ringraziamo per la disponibilità, racconta con emozione come nel tempo siano nati diversi centri di raccolta e iniziative legate alla iniziativa del figlio ma è a Livorno che per la prima volta, ieri 25 ottobre, un altro bambino ha attivato la finestra. L’altro bambino è Alfredo, 11 anni: “Abbiamo conosciuto questa iniziativa in tv – racconta la mamma Federica che ringraziamo per la disponibilità – e ci ha colpiti subito. Così abbiamo deciso di seguire l’esempio”. La Finestra di Alfredo si trova in zona Mastacchi e ha già raccolto grande partecipazione: “In un solo giorno abbiamo dovuto riassortirla più volte. Sarebbe bellissimo se si espandesse in tutta la città”. Ora Jacopo e Alfredo non vedono l’ora di incontrarsi e dare seguito ad un’amicizia nata sotto il segno della generosità. Finestra dopo finestra. Dopo le varie partecipazioni solidali alla iniziativa della pagina Fb Regala un libro e dona un sorriso, Livorno mostra ancora una volta uno dei suoi volti migliori. Invitiamo che vorrà partecipare ad inviare a [email protected] e alla pagina Fb La Finestra di Jacopo la foto della finestra allestita.

