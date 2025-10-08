Un nuovo libro in regalo, chi lo troverà?

Il libro lasciato in regalo da Roberta che ringraziamo per la disponibilità

Anche a Livorno i cittadini partecipano all'iniziativa del gruppo Fb Regala un libro e dona un sorriso

Prosegue anche a Livorno l’iniziativa nata dal gruppo Facebook Regala un libro e dona un sorriso, un’iniziativa semplice ma carica di valore che sta regalando sorrisi in tutta Italia coinvolgendo sempre più persone. Dopo Valeria è la volta di Roberta che nei giorni scorsi ha lasciato “Incubo” di Mary Higgins Clark. Dopo averlo appoggiato ad un muretto ha scattato una foto e l’ha pubblicata nel gruppo in modo che qualcun altro possa trovarlo, leggerlo e se vorrà fare lo stesso. “Donare un libro per strappare un sorriso la trovo una cosa meravigliosa, un piccolo gesto che fa bene al cuore – spiega Roberta – Spero di far felice qualcuno. Magari chi non ha la possibilità di comprarli o semplicemente chi ama leggere e condivide la mia passione. Leggere apre la mente e spesso ti fa viaggiare con i pensieri”.

