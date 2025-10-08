Un nuovo libro in regalo, chi lo troverà?
Il libro lasciato in regalo da Roberta che ringraziamo per la disponibilità
Anche a Livorno i cittadini partecipano all'iniziativa del gruppo Fb Regala un libro e dona un sorriso
Prosegue anche a Livorno l’iniziativa nata dal gruppo Facebook Regala un libro e dona un sorriso, un’iniziativa semplice ma carica di valore che sta regalando sorrisi in tutta Italia coinvolgendo sempre più persone. Dopo Valeria è la volta di Roberta che nei giorni scorsi ha lasciato “Incubo” di Mary Higgins Clark. Dopo averlo appoggiato ad un muretto ha scattato una foto e l’ha pubblicata nel gruppo in modo che qualcun altro possa trovarlo, leggerlo e se vorrà fare lo stesso. “Donare un libro per strappare un sorriso la trovo una cosa meravigliosa, un piccolo gesto che fa bene al cuore – spiega Roberta – Spero di far felice qualcuno. Magari chi non ha la possibilità di comprarli o semplicemente chi ama leggere e condivide la mia passione. Leggere apre la mente e spesso ti fa viaggiare con i pensieri”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.