La Fortezza Nuova riapre i cancelli dopo i lavori

Taglio del nastro, lunedì 19 maggio, in Fortezza Nuova per la presentazione di fine lavori Pnrr. Un appuntamento importante che la società Fortezza Village ha concretizzato, dalla vittoria del bando, in azioni di restauro disposte su più aree verdi dello storico monumento livornese di proprietà del demanio. Con soddisfazione, alla presenza di istituzioni ed enti, alcuni partecipi di tutte le fasi dell’importante azione di riqualifica dalla stesura del bando al collaudo finale, diverse personalità del mondo della cultura e del professionismo hanno prestato la loro voce a un momento rilevante per la città per la tanto attesa inaugurazione ufficiale.

Forbici alla mano, il nastro rosso è finalmente stato celebrato da Susanna Angioli, amministratore delegato di Fortezza Village, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, Marco Pascucci in rappresentanza dell’agenzia del demanio. Ha preso vita, così, un tour nel dettaglio delle scelte messe in campo tra le bellezze recuperate, guidato da Massimiliano Frasca di Fortezza Village e dal team di direzione lavori: Chiara Ciampa, Elisabetta Norci, Marco Lulli, Alessio Costanzo.

“Un bel ringraziamento a Fortezza Village per lo spirito con cui è partita in questa avventura – ha detto il sindaco Salvetti – con tante questioni e tante problematiche da affrontare, ma anche con un’idea complessiva generale che è stata poi alla base anche della proposta legata al Pnrr e quindi dell’ottenimento dell’importante finanziamento. Penso che sia a Livorno il finanziamento Pnrr più grande ottenuto da un privato rispetto al pubblico e a quelli che abbiamo ottenuto noi. Dopo i lavori la Fortezza Nuova è bellissima, accogliente, visitata dai turisti. Molte sono le iniziative frutto del lavoro del privato che ha in gestione la Fortezza Nuova e che ha investito, ma deve trovare anche un ritorno da tale investimento. Per questo i cittadini livornesi devono comprendere, anche i più polemici, che questo era un luogo dimenticato dal tempo e dimenticato dai livornesi, frequentato soltanto da malintenzionati. Se confronto queste immagini del 2019 con quello che vedo adesso, devo dire che c’è stata una trasformazione incredibile, frutto di una sinergia tra privato e pubblico, con l’obiettivo di far crescere la città. Il privato che intende dare un contributo alla città come ha fatto Fortezza Village, deve avere la possibilità poi di lavorare. Detto questo, godiamoci assolutamente la Fortezza Nuova così come è adesso, perché è un punto nodale della Livorno che si sta sviluppando e che sta crescendo”.

Oltre ai lavori finanziati dal Pnrr, si è colta l’occasione per esporre ai presenti gli ulteriori interventi messi in pratica dalla società, a testimonianza della volontà di proseguire nel recupero del pieno utilizzo del bene e nel suo abbellimento. Tra questi, spiccano l’iniziativa di qualificazione delle giostre nell’area bimbi già avviata dagli struggenti dipinti del maestro Madiai. Nella sala degli archi, poi, ha avuto luogo una conferenza, moderata dalla event manager Barbara Milioni, nella quale la relatrice Susanna Angioli ha ringraziato e ribadito l’impegno e le ragioni a lungo termine nel voler preservare un equilibrio a favore dei cittadini e del corretto utilizzo degli spazi. Un’occasione, inoltre, per dare la parola a nuovi importanti partner: Sillabe con la collaborazione sul bookshop e Galleria Fidanda con un programma di mostre ed eventi artistici nel Forno project. È intervenuto anche l’assessore al turismo Rocco Garufo nel ricordare quanto i risultati odierni siano legati a un progresso costante in un susseguirsi di sfide. Al termine della mattinata è stato proiettato in anteprima un docufilm realizzato da Martino Chiti e Niccolò Mazzantini e narrato da Fabrizio Ottone, anche egli presente all’evento, incentrato sulla storia della Fortezza Nuova con inedite testimonianze risalenti agli anni ’70.

