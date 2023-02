La livornese “Jo” tra gli attori livornesi del BarLume

Jerryann Desaya Johara Liquori sul set

C'è anche Jerryann Desaya Johara Liquori, nel ruolo di Bettina, tra gli attori livornesi della serie tv I Delitti del BarLume andata in onda a gennaio 2023: "Mi sono sentita in una grande famiglia"

C’è anche Jerryann Desaya Johara Liquori tra gli attori livornesi della serie tv I Delitti del BarLume andata in onda a gennaio 2023. Per Jo, come la chiamano gli amici, si tratta della seconda volta nel ruolo di Bettina dopo aver ottenuto la parte nel 2021. Criminologa, scrittrice, la 35enne livornese ripercorre il suo personaggio: “Bettina è una ragazza sui 30 anni, un po’ spaesata, che prende la vita con calma e leggerezza, e che tra le sue tante perdizioni un giorno si invaghisce di Massimo Viviani, uno dei proprietari del BarLume”. E aggiunge: “Mi sono sentita in una grande famiglia. Oltre al regista Roan vorrei ringraziare le truccatrici per la tanta pazienza che hanno avuto. Faceva molto caldo”. Un personaggio, quello di Bettina, che arricchisce il bagaglio di esperienze di Jo dopo aver recitato nel film Siccità di Paolo Virzì e Play Boy di Domenico Costanzo. “Non è il mio lavoro ma quando mi capita mi cimento volentieri”.

